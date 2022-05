Primele medalii! "Aerobicii" constănţeni, pe podiumul turneului internaţional Bucharest Cup

Sportivii români sunt o prezenţă constantă pe podium la Bucharest Cup, concurs internaţional de gimnastică aerobică, găzduit de Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” din Bucureşti. Cu toţii îşi fac „încălzirea” pentru Campionatele Mondiale de luna viitoare.Primele două zile de concurs la Bucharest Cup la gimnastică aerobică au adus cu sine şi primele victorii pentru reprezentanţii României.În întrecerea juniorilor, Claudia Ristea, de la CS UNEFS Bucureşti, a cucerit medalia de aur la trio, alături de Larisa Suiu (ACS „Laura Cristache” Bucureşti) şi Melissa Fărcuță (CSM Arad), şi a dominat calificările la individual feminin, în timp ce Daniel Ţavoc, de la CS Farul Constanţa, campion mondial în proba de grup, a reuşit un concurs excelent în calificări la individual seniori, unde a obţinut cel mai mare punctaj; 20,000.Ristea, Suiu şi Fărcuţă s-au impus cu 19,450 puncte, fiind urmate de un alt trio din România, Vlăduţ Popa (CS Universitatea Arad), Alexandru Berbece (CSM Arad) şi Mădălin Boldea (CSS 1 Constanţa). Vlăduţ Popa are în palmares un titlu de campion european de juniori la aerobic dance.Claudia Ristea a dominat şi ea calificările la junioare individual, iar Mădălin Boldea şi Mara Dragomir (CS Universitatea Arad) au încheiat pe primul loc calificările la perechi mixte la juniori.La perechi mixte seniori, Mihai Alin Popa şi Sandra Dincă, ambii de la CS Farul Constanţa, au ocupat primul loc în calificări.În proba de grup a seniorilor s-a impus Turcia, urmată de Slovacia.La grup juniori, România a fost singura echipă din concurs, în formula Claudia Ristea, Larisa Suiu, Mădălin Boldea, Raluca Bocşer (LPS Cetate Deva) şi Vlăduţ Popa - 18,800.În proba individuală a juniorilor, Vlăduţ Popa a încheiat calificările pe primul loc, cu aceeaşi notă cu a bulgarului Aleksandar Mişinkov (locul al doilea), 19,500.La trio seniori, România a avut două echipe pe podium în calificări, Antonio Surdu (CSS 1 Constanţa), Claudia Gheorghe (CS UNEFS Bucureşti), Leonard Manta (CS Farul Constanţa), respectiv Daniel Ţavoc, Gabriel Bocşer (CS Farul Constanţa), Miruna Iordache (CS UNEFS Bucureşti), ambele clasate în urma Bulgariei.Campionii mondiali participanţi la concursul internaţional Bucharest Cup şi-au respectat blazonul şi au câştigat detaşat calificările la individual feminin şi la trio.La individual feminin, turcoaica Ayşe Begum Onbasi a avut cea mai bună evoluţie din calificări (21,875), urmată de Borislava Ivanova (Bulgaria) şi Daria Mihaiu (LPS Cetate Deva; 20,400), românca aflându-se la primul an la seniori.XXXLa Bucharest Cup, participă peste 200 de sportivi reprezentând cinci naţiuni: Bulgaria, Turcia, Slovacia, Ucraina şi România. Concursul se desfăşoară pe patru categorii de vârstă: ND (9-11 ani), Age Group (12-14 ani), Juniori (15-17 ani) şi Seniori (>18 ani).Pentru componenţii loturilor naţionale, turneul de la Bucureşti reprezintă repetiţia generală înaintea Campionatelor Mondiale din iunie şi a Jocurilor Mondiale din iulie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică / Gheorghe Vlad Alexandru