Rapid vs. Farul: Derby-ul SuperLigii se anunță a fi super echilibrat

Cele mai în formă echipe din SuperLiga României se vor duela în runda a 15-a, atunci când Farul Constanța primește vizita celor de la Rapid. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi este lider, cu 33 de puncte, în timp ce giuleștenii ocupă poziția secundă în clasament, cu un total de 28 de puncte. Din urmă vine campioana în exercițiu CFR Cluj, care are 25 de puncte, însă are două restanțe. Prin urmare, gazdele ar avea nevoie de o victorie nu numai pentru a se apropia de lider, ci și în tentativa de a-și apăra poziția în fața ardelenilor.Casele de pariuri prevăd o dispută deschisă oricărui rezultat: Rapid are o cotă de 2.70 la victorie, în timp ce Farul are o cotă de 2.80. Practic, se poate spune că singura diferență este făcut de avantajul terenului propriu. Desigur, întrucât vineri seară se vor duela echipele din SuperLiga cu cea mai bună apărare, este de înțeles de ce cota pentru pronosticul „Sub 2.5 Goluri” are o cotă de doar 1.50, iar cota pentru predicția „Ambele marchează (GG)” are o cotă de 2.15. Microbiștii pot paria pe acest meci chiar și fără să efectueze o depunere în prealabil, dacă vor revendica un bonus fără depunere la pariuri online.Rapidul este o formație redutabilă pe teren propriu, câștigând 5 dintre cele 6 partide disputate în Giulești, așa că suporterii alb-vișinii au motive să spere la un rezultat pozitiv în acest meci. Cu toate acestea, Gigi Becali nu crede în forța Rapidului pe termen lung:„Dan Șucu este om de afaceri, dar nu știe cum e la fotbal. El crede că vine și ia campionatul că e mare deștept. Faci iluzionism? Păi, bagă bani! El nu știe că la fotbal nu se potrivește aia de acasă cu cea din târg.Să nu creadă că merge așa, că a câștigat două-trei meciuri. Trebuie să bage bani ca să câștige campionatul. Nu poate lua campionatul cu 3-4 jucători refuzați de noi și alte echipe. Băi, bagă bani, dacă vrei campionatul! Bagă un milion, bagă două milioane,” a spus Gigi Becali la Pro Arena.Adrian Mutu a avut însă un discurs curajos cu privire la derby-ul SuperLigii: "Așteptăm să vină Farul pe Giulești, e care pe care, nu există favorită. În momentul ăsta, e derby-ul dintre primele locuri. Și CFR vine tare din spate, are și două meciuri mai puțin, e destul de dificil campionatul. CFR are un lot valoros, poate să schimbe ușor echipele", a explicat fostul atacant.De cealaltă parte, Gică Hagi a fost destul de nervos la finalul partidei din Alexandria, contând pentru Cupa României, după ce formația sa a remizat cu o echipă de Liga a 3-a. Deși „Regele” a trimis în teren rezervele, acesta s-a declarat nemulțumit de arbitraj și de organizarea meciului, acuzând inclusiv lipsa copiilor de mingi. Totuși, Hagi spune că echipa sa ar putea deveni favorită la titlu dacă îndeplinește un anumit obiectiv în acest final de an: „Mai avem două meciuri, Rapid și Craiova, dacă ieșim cu două victorii, luați-ne în calcul”, a afirmat Gică Hagi.Ianis Hagi, fiul „Regelui”, a fost însă mult mai rezervat în declarații: „Sunt 14 etape, e greu. Intră în play-off, se înjumătățesc punctele. Este foarte greu să iei un campionat, știu ce înseamnă să te lupți pentru campionat din prima până în ultima etapă. Se pot întâmpla foarte multe", a declarat Ianis Hagi.