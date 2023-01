„Recital” al Farului în amicalul cu FC Argeş. Sâmbătă, un nou test, cu Cerno More Varna

FCV Farul a început perfect noul an, impunându-se, cu scorul de 4-1, în amicalul cu FC Argeş, disputat la Buftea, după 90 de minute în care diferenţa ar fi putut fi mult mai mare. Un adevărat recital al constănţenilor mai ales în prima repriză, în care Băluţă (min. 4), Pitu (min. 11) şi Munteanu (min. 19) au dus rapid scorul la 3-0.Au urmat alte situaţii foarte clare de gol şi apoi o nouă reuşită a lui Mihai Popescu (min. 64), deşi în repriza secundă Farul a schimbat întreaga echipă. Pe final, piteştenii au marcat golul de onoare prin Calcan, în minutul 88.În prima repriză, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, a utilizat următoarea formulă de echipă: Aioani, Sîrbu, Larie, Artean, Kiki, Băluţă, Nedelcu, Grameni, Pitu, L. Munteanu, Alibec. După pauză, 11-le „marinarilor” a arătat astfel: Buzbuchi, Baravikas, Bîrzu, M. Popescu, Borza, Casap, N. Popescu, Doukoure, Sali, Morar, Mazilu.Până la reluarea Superligii, Farul mai are programat un meci amical, în compania celor de la Cerno More Varna (Bulgaria), sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 14.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.XXXLuni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, Farul Constanţa va susţine, pe teren propriu, primul meci oficial din 2023, în compania campioanei en-titre, CFR Cluj.Biletele pentru această partidă, care contează pentru etapa a 22-a a Superligii la fotbal, au fost puse în vânzare la următoarele preţuri: 100 de lei - Tribuna 0, 80 de lei - Tribuna 1, 60 de lei - Tribuna 2 şi 30 de lei - peluze. Ele se pot achiziţiona online, de pe site-ul bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine Germanos, Vodafone, Inmedio & Relay şi Poşta Română.În ziua jocului, casele de bilete de la stadion se vor deschide începând cu ora 18.00, iar accesul fanilor în stadion va fi permis de la ora 18.30. Copiii cu vârste sub şapte ani au intrarea gratuită însoţiţi de un părinte.XXXConducerea clubului FCV Farul Constanţa şi jucătorul Romario Benzar au ajuns la un acord pentru întreruperea pe cale amiabilă a contractului.În perioada iunie - decembrie 2022, Benzar a evoluat în şapte meciuri pentru echipa de pe litoral - şase în campionat şi una în Cupa României.Foto: farulconstanta.com