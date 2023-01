FCV Farul va disputa, la Buftea, primul meci amical al anului 2023

După o săptămână de antrenamente la Constanţa, FCV Farul va disputa, marţi, 10 ianuarie, de la ora 13.00, primul meci amical din acest an. Formaţia pregătită de Gheorghe Hagi va întâlni, la Buftea, o altă prim-divizionară, FC Argeş Piteşti.Până la reluarea Superligii, „marinarii” mai au programat un meci amical, cu Cerno More Varna (Bulgaria), sâmbătă, 14 ianuarie, de la ora 14.30, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu.XXXLuni, 23 ianuarie, de la ora 20.00, Farul va susţine, pe teren propriu, primul meci oficial din 2023, în compania campioanei en-titre, CFR Cluj.Reprezentanţii grupării constănţene au anunţat, luni, 9 ianuarie, că au fost puse în vânzare biletele pentru această partidă, la următoarele preţuri: 100 de lei - Tribuna 0, 80 de lei - Tribuna 1, 60 de lei - Tribuna 2 și 30 de lei - peluze.Biletele se pot achiziţiona online, de pe bilete.ro, dar şi din reţeaua de magazine Germanos, Vodafone, Inmedio & Relay şi Poşta Română. În ziua jocului, casele de bilete de la stadion se vor deschide începând cu ora 18.00, iar accesul fanilor în stadion va fi permis de la ora 18.30. Copiii cu vârste sub şapte ani au intrarea gratuită însoţiţi de un părinte.Foto: farulconstanta.com