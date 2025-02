Regal de tenis de masă pentru amatori la Constanţa. Eduard Ploţchi vizează medalia de aur

Asociaţia Sport Pentru Sănătate se pregăteşte să demareze o nouă etapă a Ligii Sporting la tenis de masă, competiţie destinată jucătorilor amatori.Turneul va avea loc sâmbătă în incinta centrului comercial Tomis Mall din Constanţa.La startul evenimentului s-au înscris nu mai puţin de 16 participanţi care vor concura pentru marele trofeu.Competiţia este împărţită în două grupe, una care va începe la ora 9:30, iar cealaltă care va avea startul la ora 13:00.Din componenţa Grupei A fac parte Alexandru Marin, Răzvan Voiculescu, Alexandru Vasile, Mircea Ghiţă, Cristinel Ion Cazacu, Marcel Răducu Ştefan, Alexe Vasile Sora şi Denis Dumitru.Din Grupa B fac parte Eduard Ploţchi, favoritul principal la câştigarea marelui trofeu, Gabriel Dima, Francisc Imrea, Matei Rusu, Laura Isac, Denis Abduraman, Ersin Cherim şi Adrian Ilie.Eduard Ploţchi vine la acest turneu din postura de mare favorit şi speră să cucerească în cele din urmă prima treaptă a podiumului. Acesta a ajuns de foarte multe ori în semifinale şi chiar în marea finală, fiind la un pas să se încoroneze campion, însă i-a lipsit foarte puţin pentru a reuşi acest lucru. De data aceasta, Eduard vine cu forţe proaspete şi cu o încredere de fier.„Este puţin frustrant că nu am reuşit până acum să cuceresc medalia de aur. Am fost foarte aproape de multe ori. Dar nu am dezarmat şi sper ca într-o zi să fiu eu cel care ocupă primul loc. Am vrut de foarte multe ori să renunţ pentru că m-am simţit frustrat din cauza ratării locului unu. Dar am învăţat că dacă vrei să fii campion, nu trebuie să renunţi niciodată. Privesc şi partea bună a lucrurilor. Până la urmă, venim la această competiţie pentru a face mişcare şi pentru a socializa. S-au creat multe prietenii aici şi cred eu că acesta este un lucru foarte bun. Le urez succes tuturor participanţilor!”, a declarat Eduard Ploţchi.Organizatorul competiţiei, Andrei Radu Dan, este foarte mulţumit de participarea destul de numeroasă de care se bucură turneul la fiecare ediţie a sa.„Suntem foarte încântaţi să avem atât de mulţi doritori de mişcare şi iubitori ai tenisului de masă. Meciurile sunt spectaculoase şi vreau să ştiţi că unii dintre participanţi se antrenează serios în privat pentru a se prezenta în cea mai bună formă. Acest lucru nu poate să ducă decât la o valoare mai mare a competiţiei. În fond, nu întotdeauna contează rezultatul. Ideea este de a se practica sport, de a socializa şi de a crea noi conexiuni. Sunt foarte mulţi oameni care sunt interesaţi de acest turneu, însă câteodată aceştia nu pot ajunge din cauza job-ului sau a altor probleme personale. Eu nu pot să le urez decât succes tuturor şi multă poftă de tenis la masa de joc!”, ne-a declarat Andrei Radu Dan.Competiţiile se desfăşoară de regulă în week-end, în incinta Tomis Mall Constanţa, iar taxa de participare este de 50 de lei de persoană.