România va înfrunta Thailanda, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis

Echipa de Cupa Davis a României va înfrunta reprezentativa Thailandei, într-o partidă contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, programată în deplasare.România a fost cap de serie la tragerea la sorţi, iar întâlnirea va avea loc imediat după Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2023, în zilele de 3-4 sau 4-5 februarie.Echipa care va câştiga această partidă va juca, în luna septembrie 2023, în Grupa Mondială I.Săptămâna trecută, România a fost învinsă, cu scorul de 1-3, de Slovacia, în primul tur din Grupa I Mondială a Cupei Davis, unicul punct al tricolorilor fiind adus de Nicholas David Ionel.XXXTânăra jucătoare română de tenis Diana Ioana Simionescu face parte din grupul jucătorilor cu vârsta sub 16 ani care au fost incluşi în echipele ITF/Tennis Europe Touring, finanțate de Programul de dezvoltare a jucătorilor de Grand Slam, informează tenniseurope.org. Graţie rezultatelor bune de până acum, ea este virtual calificată la turneul final al acestei categorii de vârstă, care va avea loc la Monaco.Prin intermediul acestui proiect, în fiecare an, două echipe - 14 & Under şi 16 & Under - pot călători prin Europa, se antrenează cu antrenorii ITF şi participă la o serie de turnee internaţionale de înalt nivel.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis / Sonya Bossy