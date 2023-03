Săptămână plină pentru CSM Constanţa. Competiţii importante la care participă sportivii de la malul mării

CSM Constanţa se pregăteşte pentru o nouă săptămână încărcată cu meciuri și competiții importante pentru sportivii de pe litoral. Echipele de baschet și volei joacă în ligile naționale și în competițiile de juniori, triatloniștii încep un an plin de provocări, iar șahul ne propune o participare la un campionat european. Constanţa este pregătită pentru un nou carusel al emoțiilor, alături de sportivii CSM.De Ziua Femeii baschetbalistele de la CSM Constanța au susținut un nou meci în Liga Națională, contra celor de la CS Universitatea Cluj-Napoca, în cadrul etapei a 20-a. Fetele antrenate de Tatiana Gallovas-au impus categoric cu 92-49.După duelul cu clujencele, baschetbalistele constănțene merg să ia puncte la Târgoviște. Podar & comp. sunt favorite pe terenul ultimei clasate din Liga Națională, în partida din etapa a 21-a. CS Municipal Târgoviște - CSM Constanța se joacă sâmbătă, 11 Martie, de la ora 16.00 și va fi în direct pe FRB TV.Baschetbaliștii de la CSM Constanța continuă parcursul din Grupa 1-10 a Ligii Naționale, cu un nou meci dificil, pe teren propriu, contra campioanei României, U BT Cluj-Napoca. Băieții antrenați de Alexandru Olteanu pornesc cu șansa a doua, dar vor să facă un meci mare în fața propriilor suporteri. Spectacolul baschetului continuă la Sala Sporturilor din Constanța, sâmbătă, 11 Martie, de la ora 18.00.Baschetbaliștii U16 ai celor de la CSM Constanța participă, în weekend, la turneul semifinal de la Drobeta Turnu Severin. Jucătorii antrenați de Norbert Kovasch vor evolua sâmbătă, 11 Martie, de la ora 15.00, cu ACS Primo Mega Ball Pitești, și duminică, 12 Martie, de la ora 9.00, cu ACS Academia de Baschet Phoenix Galați, în Sala Polivalentă Drobeta.Și baschetbalistele U15 de la CSM Constanța merg la turneul semifinal al Campionatului Național, în weekend, la Timișoara. Fetele noastre vor juca sâmbătă, 11 Martie, cu LT Nagy Mozes Târgu Secuiesc, și duminică, 12 Martie, cu CSȘ Bega Timișoara.Cadetele CSM Constanța revin în Sala Complexului Sportiv Tomis, cu un nou meci din faza a II-a a Campionatului Național – Elita. Voleibalistele antrenate de Bianca Cojocaru și Vanesa Deșliu vor lupta pentru cea de-a șasea victorie în Seria B, contra celor de la CSȘ Galați.Calificată între primele opt echipe ale Diviziei A1, în primul sezon de la promovare, CSM Constanța începe parcursul din play-off la volei. Voleibaliștii antrenați de Răzvan Parpală vor juca, în prima fază, contra câștigătorilor sezonului regulat, după sistemul cel mai bun în trei meciuri. Primul episod al confruntării Steaua București - CSM Constanța are loc duminică, 12 Martie, de la ora 15.00, în Sala Mihai Viteazul din capitală.Triatloniștii CSM Constanța intră în acțiune la sfârșitul acestei săptămâni. Sâmbătă, 11 Martie, în Parcul Industrial Ploiești, se desfășoară Criteriul Iernii 2023, competiție rezervată juniorilor și cadeților. Un concurs obligatoriu pentru cei care au șanse și care își doresc să facă parte din lotul național. Încep emoțiile pentru sportivii noștri, în frunte cu Carol Popa, declarat sportivul anului 2022 de către Federația Română de Triatlon.Tânărul șahist constănțean Henry Edward Tudor participă la Campionatul European de Seniori de la Vrnjacka Banja. La competiția din Serbia (2-14 Martie), deschisă tuturor categoriilor de vârstă, sportivul CSM Constanța, va fi, la numai 12 ani, unul dintre cei peste 500 de participanți. Henry este campion mondial U12 în proba de dezlegări și are în palmares o prezență remarcabilă între primii 18 șahiști europeni la categoria sa de vârstă, la Campionatul European de Juniori din Turcia.