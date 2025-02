Simona Halep lasă România pentru Emiratele Arabe Unite. Constănţeanca se stabileşte la Dubai

Simona Halep (33 de ani) a părăsit România în mod oficial, destinația aleasă de fostul lider WTA fiind Dubai, Emiratele Arabe Unite.Constănțeanca și-a stabilit deja lista de obiective de după retragerea din tenis, iar acum urmează să își pună planurile în aplicare.La data de 4 februarie 2025, în runda inaugurală de la Transylvania Open, Simona Halep a fost învinsă în două seturi de italianca Lucia Bronzetti, scor 1-6, 1-6, iar imediat după meci și-a anunțat retragerea din tenis.Halep a fost măcinată de accidentări în ultimii ani, iar după revenirea din scandalul de dopaj nu a mai putut performa la același nivel. Iar cum corpul nu a mai ajutat-o, constănțeanca a decis să pună stop carierei din „sportul alb” pe o perioadă nedeterminată de timp.Imediat după ce și-a agățat racheta de tenis în cui, Simona Halep a vorbit despre obiectivele pe care le are stabilite pentru perioada imediat următoare, iar printre altele, fostul lider WTA vrea să devină competitivă la golf, un sport pe care îl practică, la nivel de amatori, deja de aproape doi ani.„Vreau să mă duc să joc golf, ăsta e obiectivul meu, să învăț să joc”, a transmis răspicat Simona Halep.Așa cum am precizat deja, ea a cochetat cu golful la nivel de amatori și a fost surprinsă practicând acest sport deja de două ori, în 2023 și 2024, de fiecare dată la Dubai, în Emiratele Arabe Unite.Şi, coincidență sau nu, după retragerea din tenis s-a aflat că Simona Halep vrea să se mute la Dubai, unde și-ar putea încerca norocul în golf, avându-l aproape și pe prietenul Dorin Mateiu. Poreclit „Regele mezelurilor” și cu o avere de aproximativ 70.000.000 de euro, afaceristul în vârstă de 60 de ani practică și el golful, însă la un nivel oarecum profesionist. Concret, acesta participă la mai multe competiții recunoscute la nivel internațional, unde de multe ori concurează chiar alături de fiica sa, care e stabilită la Dubai.Până când se va confirma sau infirma dacă Simona Halep va intra și ea în competițiile oficiale de golf, constănțeanca le-a dezvăluit urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că s-a mutat deja la Dubai. Câștigătoarea de la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 a făcut o poză celebrului zgârie-nori Burj Khalifa, după care a încărcat-o pe pagina ei de Instagram alături de următoarea descriere: My happy place (n.r. – locul meu preferat, în traducere), a scris Simona Halep, pe Instagram.Așadar, Simona Halep își va putea pune în aplicare planul de a juca golf cât de curând, având în vedere că s-a stabilit deja în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite.Un alt plan pe care îl are constănțeanca este de a deveni mamă. Însă, în acest caz, lucrurile nu depind doar de ea. După divorțul de Toni Iuruc, Simona Halep nu s-a mai aflat, în mod oficial, în nicio altă relație. Totuși, au circulat ceva zvonuri în spațiul public, iar unele dintre ele au sugerat că fosta jucătoare de tenis ar fi atrasă chiar de afaceristul mai sus menționat.„Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri. Să mă duc la sală zilnic, să am grijă de corpul meu. Știu că toată lumea s-a îngrășat când s-a lăsat de sport (n.r. – râde). Am niște obiective care țin de persoana mea”, a mai spus Simona Halep, într-un interviu acordat pentru TreiZeciZero.ro.