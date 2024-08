Sportivii de la Tomitanii Constanţa, deplasare cu succes la Bucureşti. „Am îmbinat utilul cu plăcutul

Asociaţia Sportivă Tomitanii Constanţa îşi continuă activitatea indiferent de anotimp. Timp de trei zile, nu mai puţin de 53 de sportivi de la Tomitanii Constanţa, însoţiţi de preşedintele şi totodată antrenorul Cristian Cojocaru, s-au aflat la Bucureşti, acolo unde au luat parte la mai multe testări în vederea unei selecţii extrem de importante. Este vorba despre trei categorii de sportivi născuţi în 2008, 2009 şi 2010 care au susţinut patru meciuri test.„A fost o deplasare foarte reuşită. Am avut meciuri împotriva unei echipe din Bucureşti care a avut în componenţă copii născuţi în anul 2007, adică mai mari decât ai noştri. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Avem patru copii care au rămas în vederea echipei naţionale a României U18, ceea ce este mai mult decât perfect. Am îmbinat utilul cu plăcutul. Copiii au jucat rugby, dar s-au şi relaxat. Gândiţi-vă că sunt copii din judeţul Constanţa, din mai multe localităţi, cum ar fi Ghindăreşti, Topalu, Nicolae Bălcescu, Cumpăna, Năvodari, Valu lui Traian şi altele. Au avut ocazia să vadă metroul, ceea ce pentru ei a fost o noutate. I-am dus la Grădina Zoologică din Băneasa. Din toţi cei 53 de copii, doar vreo trei au mai fost la o grădină zoologică. Au rămas impresionaţi. Această deplasare a fost posibilă datorită programului de finanţare al Consiliului Judeţean Constanţa pe Legea 350, dar şi datorită sponsorilor echipei”, a declarat pentru Cuget Liber Cristian Cojocaru.Pe lângă cele amintite mai sus, copiii de la Tomitanii au avut parte şi de o experienţă inedită. S-au întâlnit cu marea campioană, tenismena Simona Halep.„Am mers la mall în Bucureşti să mâncăm o îngheţată. Când am ajuns la cofetăria din mall ne-am dat seama că nu aveam loc pentru că spaţiul era mic, aveau doar patru mese şi șase scaune. În schimb, am observat că la una dintre mese se afla Simona Halep cu două prietene. Am mers la ea şi am rugat-o să facă o poză cu noi. A fost foarte drăguţă. Când a auzit că suntem din Constanţa a ieşit şi a rugat-o pe una dintre prietene să ne facă o poză. Apoi, preţ de câteva minute a stat de vorbă cu copiii. Le-a urat succes şi le-a sugerat ca fiecare dintre ei să îşi urmeze visul şi să nu dea o secundă înapoi. Apoi, am lăsat-o să îşi vadă de treabă, iar noi am mers să mâncăm la fast-food (n.r.râde) pentru că acolo era mai mult loc”, a mai spus Cristian Cojocaru.Aşadar, iată că rugby-ul constănţean are viitor şi asta se demonstrează prin astfel de acţiuni pe care ACS Tomitanii le face.Cristian Cojocaru se pune de foarte mulţi ani în slujba copiilor şi îi ajută pe aceştia, nu doar cu sfaturi legate de rugby, dar şi cu sfaturi legate de viaţă.Acesta întreţine aproape de unul singur baza sportivă „Mihail Naca”, ajutat, într-adevăr de câţiva prieteni, şi anume sponsori.În stagiunea trecută, echipele de copii şi juniori ai celor de la Tomitanii, au avut succes, câştigând foarte multe meciuri importante.