Tenis / Accidentată, Emma Răducanu nu va participa la turneul Transylvania Open de la Cluj

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu (67 WTA) a anunţat, joi, 6 octombrie, că nu va putea participa la ediţia 2022 a turneului WTA 250 Transylvania Open de la Cluj Napoca, din cauza unei accidentări.Emma Răducanu, care a jucat în această săptămână la turneul de la Ostrava, a suferit o accidentare la încheietura unei mâini şi e nevoită să-şi încheie sezonul prematur.În vârstă de 19 ani, campioana de la US Open din 2021 primise un wild card de la organizatorii Transylvania Open.„Din păcate, Emma Răducanu nu va fi alături de noi la această ediție Transylvania Open, din cauza unei accidentări. Am primit această informație de curând. Știm că mulți fani își doreau să o vadă pe teren pe jucătoarea cu origini românești, iar noi ne-am fi dorit să le oferim această experiență. Tenisul este însă imprevizibil, iar în astfel de situații singura soluție este recuperarea. Noi îi dorim Emmei multă sănătate și să revină cât de repede pe terenul de joc.Ne așteaptă însă un turneu puternic, iar noi ne concentrăm pe ultimele pregătiri. Jucătoarele au început să sosească în Cluj. Aseară am primit-o pe Eugenie Bouchard, o altă mare jucătoare din Canada care este o atracție la fiecare turneu la care participă. Ea va juca pentru prima data în cadrul unui turneu WTA organizat în România”, a spus Patrick Ciorcilă, director Transylvania Open WTA 250.Transylvania Open 2022 începe sâmbătă, 8 octombrie, cu meciurile din calificări.Foto: Facebook / Transylvania Open