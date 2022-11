Tenis / Emma Răducanu, decorată de Regele Charles al III-lea cu medalia Ordinului Imperiului Britanic

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu a primit medalia Ordinului Imperiului Britanic din partea Regelui Charles al III-lea, la puţin mai mult de un an după ce a devenit prima jucătoare de tenis venită din calificări care a reuşit să câştige un titlu de Grand Slam, la US Open, informează BBC.În ciuda unui sezon 2022 dezamăgitor, fenomenul Emma Răducanu a fost onorat. Ea a făcut senzaţie anul trecut, după ce câştigat 10 meciuri fără să piardă niciun set, cucerind trofeul la US Open.Foto: vogue.co.uk / Andrew Matthews / Getty Images