Automobilism / Pilotul român Simone Tempestini, nominalizat de FIA la „Action of the year”

Pilotul Simone Tempestini, de şapte ori campion naţional al României la raliuri, a fost nominalizat de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) pentru titlul de „Action of the year”, informează Federaţia Română de Automobilism Sportiv.„Campionul naţional absolut de raliuri Simone Tempestini a fost nominalizat de FIA pentru titlul de Action of the year în motorsportul mondial alături de nume precum Lewis Hamilton şi Oliver Solberg. FIA a făcut o selecţie din cele mai spectaculoase momente ale sezonului 2022, iar fanii au ocazia să voteze viitorul câştigător pe site-ul oficial.Este pentru prima oară când un pilot român este nominalizat la un premiu pe care FIA îl va înmâna chiar în cadrul galei de ceremonie de la finalul anului.Tempestini a fost ales ca urmare a momentului din etapa europeană de raliuri, care a avut loc în Azore în primăvară, şi unde românul a evitat un accident şi chiar l-a depăşit pe spaniolul Pardo, deşi spaţiul era extrem de îngust şi totul părea o misiune imposibilă”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.Foto: Facebook / Federaţia Română de Automobilism Sportiv / fras.ro