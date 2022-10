Tenis / Patru victorii în prima zi pentru sportivii din România, la Tennis Europe Junior Masters de la Monte Carlo

La Monte Carlo, a început ediția din acest an a prestigioasei competiții Tennis Europe Junior Masters, la care România are cei mai mulți sportivi calificați (6), pe baza clasamentului Race to the Masters. Aceștia sunt Matei Todoran (băieți, 14 ani), Maia Ilinca Burcescu (fete, 14 ani), Gabriel Ghețu (băieți, 16 ani), Diana Ioana Simionescu, Alexia loana Tatu și Andrada Ekaterina Komarov (toate trei la categoria fete, 16 ani), ei fiind însoțiți de către antrenorul Gabriel Caloian, informează Federaţia Română de Tenis.În prima zi a întrecerilor, patru dintre aceștia au reușit să obțină victorii. Astfel, la categoria 14 ani, Matei Todoran s-a impus în două seturi, scor 6-2, 7-6 (5), în fața lui Valentino Gonzalez Galino (Spania), în timp ce Maia Ilinca Burcescu a fost învinsă de Mia Pohankova (Slovacia), scor 3-6, 2-6.La categoria 16 ani, Gabriel Ghețu a câștigat, după aproape două ore și jumătate, cu 1-6, 6-3, 6-2, în fața lui Timofei Derepasko, Diana Ioana Simionescu a trecut de Tereza Krejcova, cu un dublu 6-3, iar Andrada Komarov s-a impus cu 6-4, 6-3 în fața sportivei Emiliia Kats. În schimb, Alexia Ioana Tatu a fost învinsă, în trei seturi, de Noemi Maines (Italia), 3-6, 6-4, 4-6.În semifinale, se vor afla față în față două sportive din România, Andrada Ekaterina Komarov și Diana-Ioana Simionescu.La Masters-ul de la Monte Carlo sunt reprezentate 18 națiuni, România aflându-se în fruntea listei cu şase sportivi calificați, în timp ce Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Monaco, Norvegia, Serbia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia și Ucraina au fiecare unul sau mai mulți jucători.Totodată, Tennis Europe va găzdui un eveniment pentru școli de juniori în asociere cu ATP, WTA și ITF, precum și alte evenimente secundare.Foştii lideri mondiali Kim Clijsters și Rafael Nadal și-au încheiat cele mai bune sezoane pe circuitul Under 14, câștigând evenimentul în 1997, respectiv 2000, în timp ce jucători precum Andy Murray, Alexander Zverev, Simona Halep și Belinda Bencic sunt foști medaliați.Foto: Federaţia Română de Tenis / frt.ro