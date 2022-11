Tenis / Simona Halep, acuzată oficial de dopaj. Are 20 de zile la dispoziţie pentru contestaţie sau acord de recunoaştere

Avocații Paul Ciucur și Dan Mihai, de la Sport Resolutions, agenția londoneză de soluționare a litigiilor din sport, au anunțat, la TVR, că Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj cu roxadustat, la US Open 2022.Constănţeanca are 20 de zile la dispoziţie pentru a contesta actul de acuzare sau a încheia un acord de recunoaştere.Pe de altă parte, preşedintele Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA), Steve Simon, a declarat că nu ar pune sub semnul întrebării integritatea Simonei Halep.„Sunt foarte încrezător că, pe măsură ce procesul se va desfăşura, adevărul va ieşi la iveală şi vom acţiona în consecinţă. Dar am multă simpatie pentru Simona, deoarece nu aş pune sub semnul întrebării integritatea sa. O cred când spune că nu a făcut ceva intenţionat.Acestea fiind spuse, cred cu tărie în programul nostru antidoping şi cred că este unul bun, iar jucătorii îl susţin. Iar dacă o întrebaţi pe Simona, şi ea îl susţine”, a declarat Steve Simon.Foto: Facebook / Simona Halep