Tinerii pugilişti de la CS Năvodari, stagiu de pregătire la Brăila

10 tineri pugilişti, componenţi ai secţiei de box din cadrul Clubului Sportiv Năvodari, au participat, zilele trecute, la un stagiu de pregătire la Brăila, acţiune la care au mai luat parte sportivi legitimaţi la cluburi din Constanţa, Brăila, Buzău, Tulcea, Focşani şi Ploieşti.Antrenaţi de Marcel Jipeanu şi Ferodim Ablalim, pugiliştii de la CS Năvodari se pregătesc intens pentru participarea la Cupa României-juniori, competiţie care se va desfăşura, în perioada 30 mai-5 iunie, la Brăila.De asemenea, CS Năvodari va reprezenta România la Campionatul European de cadeţi şi cadete, programat a se disputa, între 10 şi 21 august, în Turcia. Gruparea de pe litoral are nu mai puţin de opt sportivi în lotul României: Cristina Telteu (40 kg, 13 ani), Cosmina Marin (46 kg, 13 ani), Nadia Cojocariu (48 kg, 13 ani), Maria Trigos (54 kg, 14 ani), Cristian Tăbîrcă (42 kg, 13 ani), Samuel Cioabă (44 kg, 13 ani), Edwin Petrea (46 kg, 13 ani) şi Alin Buzoianu (48 kg, 13 ani).XXXPugilista română Lăcrămioara Perijoc (28 ani) s-a calificat în finala categoriei 54 kg a Campionatelor Mondiale de box feminin de la Istanbul (Turcia), după ce a învins-o la puncte (4-1), în semifinale, pe Dina Jolaman, din Kazahstan, campioană mondială în 2019.Graţie acestui succes, Lăcrămioara Perijoc şi-a asigurat medalia de argint şi va lupta, în premieră, pentru titlul mondial. În finală, românca o va înfrunta, vineri, 20 mai, pe Hatice Akbaş (Turcia), campioană europeană Under 22 în acest an la 52 kg.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Năvodari