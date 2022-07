Transfer bombă în Superliga. Starul Kyriakos Papadopoulos a semnat cu Craiova

Transfer de marcă reușit de U.Craiova 1948. Grecul Kyriakos Papadopoulos a semnat cu echipa olteană.







Este, probabil, cel mai spectaculos transfer din ultimii ani care s-a perfectat in Superliga. Papadopoulos are 30 de ani și are 136 de partide jucate în Bundesliga.







A evoluat la Schalke 04, Bayer Leberkusen, Leipzig si Hamburg. Papadopoulos are si 35 de selectii in echipa națională a Greciei.