Volei / Naţionala masculină a României, victorie cu Albania şi calificare în Final Four al Silver League

Naționala masculină de volei a României a câștigat meciul cu Albania, scor 3-0, și Grupa B a Silver League cu cinci victorii din șase posibile.Meciul cu Albania, disputat, la Galați, nu a avut istoric. În fața unei formații care nu a făcut niciun blocaj, dar care înaintea startului meciului mai avea șanse de calificare în turneul Final Four dacă lua un punct, România a jucat relaxat și a câștigat clar, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-19, 25-22). Drept urmare, tricolorii au câștigat grupa, cu cinci victorii din șase posibile, și s-au calificat la turneul final al Silver League. Acolo unde vor juca împotriva Ungariei, sâmbătă, 18 iunie.Au jucat pentru România: Bălean (12), Rață (9), R. Călin (9), Bala (8), Butnaru (6), Aciobăniței (6), Peța (5), C. Bartha (4), B. Bartha (2), Vologa (1), Iftime (-), Cl. Dumitru (- ), Diaconescu (libero), Kantor (libero). Antrenor: Sergiu Stancu.Pentru tricolori, urmează turneul Final Four, programat în zilele de 18 și 19 iunie, în Ungaria.Foto: Facebook / Federaţia Română de Volei