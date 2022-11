Yoast SEO

WordPress este o platforma grozava, aceasta oferind o serie de avantaje pe care le gasesti cu greu la o alta platforma. Oportunitatile de personalizare reprezinta un astfel de avantaj major pe care WordPress ti-l ofera iar acesta este probabil unul dintre cele mai importante motive pentru care oamenii aleg sa foloseasca aceasta platforma.Exista o multime de plugin-uri pe care le poti folosi pentru site-ul tau cu WordPress. Majoritatea sunt gratuite, iar daca vrei mai multe functii avansate, vei gasi si module premium. Cu toate acestea, nu este recomandat sa iti incarci site-ul cu prea multe plugin-uri.Este suficient sa le folosesti doar pe cele de care ai reala nevoie. In randurile urmatoare iti prezentam 7 plugin-uri utile la un site in WordPress, asa ca daca tocmai ti-ai creat un site si nu stii ce module sa folosesti, ai ajuns la locul potrivit. Iata care sunt pluginurile pe care ar trebui sa le ai in vedere:SEO este poate cel mai eficient mod de promovare a unui site web. Ofera rezultate pe termen lung si totodata este o metoda de marketing accesibila tuturor. Uneori, cu un doar singur modul poti castiga mii de vizite pe site. Cum faci asta?Ar trebui sa folosesti Yoast SEO . Este cel mai popular si, credem noi, cel mai util plugin pentru SEO, asa ca ar trebui sa il incerci si tu. Iti pune la dispozitie o multime de functii si setari pentru SEO, de la setarea titlurilor si a descrierilor meta, pana la crearea unui sitemap.Este simplu de folosit si totodata exista o versiune gratuita. Tu ai Yoast SEO pe site-ul tau creat cu Wordpress?Spamul reprezinta un cosmar. Il avem pe mail, dar il putem avea si in comentariile articolelor si a paginilor create cu WordPress. Drept urmare, trebuie sa iei o solutie pentru a scapa de tot acest spam. In caz contrar, vei sta toata ziua sa stergi comentariile venite de la roboti.De aceasta problema te poate scapa Akismet, un modul anti-spam excelent. Ar trebui sa il folosesti si tu pe site-ul tau pentru a scapa de comentariile tip spam.Vrei ca site-ul tau creat cu platforma WordPress sa fie cat mai rapid? Mai intai ar trebui sa cumperi o gazduire WordPress care sa iti ofere toate resursele necesare pentru a obtine un site cat mai rapid. Dar uneori nu va fi suficient.Vrei ca site-ul tau web sa fie cel putin la fel de rapid precum o racheta? Avem o recomandare pentru tine: ar trebui sa incerci plugin-ul WP Rocket. Nu vei regreta instalarea lui iar imediat dupa ce l-ai activat, site-ul tau se va incarca mult mai bine.Pentru ca site-ul tau facut in WordPress sa fie rapid, paginile web nu ar trebui sa aiba dimensiuni prea mari. Insa daca folosesti prea multe poze, cu siguranta acestea vor ingreuna viteza de incarcare.Asta deoarece imaginile au, cel mai adesea, dimensiuni mari asa ca va fi necesar mai mult timp pentru ca pagina sa se incarce complet.Iata un motiv excelent pentru a folosi modulul Imagify. Conform statisticilor, imaginile reprezinta jumatate din dimensiunea unei pagini web, asa ca reducerea memoriei ocupate de acestea ar putea fi un mod eficient de a face site-ul mai rapid. Poti face asta cu Imagify. Ne vei multumi mai tarziu pentru aceasta recomandare.Vrei sa iti construiesti singur un site atragator, functional si mai ales usor de folosit? Stim noi ce plugin ar trebui sa folosesti! Se numeste Elementor si este, credem noi, cel mai util plugin de tip page builder.Cu doar cateva clickuri iti vei putea construi site-ul dorit, iar astfel vei economisi timp si mai ales bani.Exista multe resurse gratuite pentru Elementor, insa daca vei dori profesionalism la cel mai inalt nivel, atunci va fi nevoie sa optezi pentru varianta premium. Totusi, este o investitie pe care nu o vei regreta.Nu detii un singur site web pe pachetul de gazduire WordPress, ci mai multa? Ei bine, administrarea lor sigur nu reprezinta o misiune prea usoara. Totusi, exista un modul care ti-ar putea facilita destul de mult munca.Se numeste ManageWP Worker si ar trebui sa il instalezi si tu pe site-urile tale creare cu WordPress. Vei putea face actualizari, copii de rezerva dar si o multime de alte lucruri utile de pe un singur site. In acest fel, viata ta va fi mai usoara.Pentru ca site-ul tau web sa fie cat mai bine pozitionat in listele de rezultate oferite de motoarele de cautare, ar trebui sa prezinte un nivel inalt de siguranta. Altfel spus, ai nevoie de SSL. Dar cum poate fi instalat un certificat SSL pe un site creat cu WordPress?Poti face asta folosind modulul Really Simple SSL. Asa cum spune si numele sau, este foarte usor de folosit acest modul, iar cu doar cateva click-uri site-ul tau va prezenta o buna siguranta pentru fiecare utilizator care alege sa iti acceseze site-ul.Acestea sunt doar cateva dintre cele mai utile plugin-uri pe care le poti folosi pentru a-ti personaliza site-ul creat cu WordPress.Nu sunt singurele, insa indiferent de nevoile pe care le intampini, vei gasi cu siguranta cel putin un modul care sa rezolve problema cu care te confrunti. In acest fel, vei obtine un site WordPress perfect functional, pregatit sa iti indeplineasca orice obiectiv propus atunci cand ai ales sa creezi site-ul.