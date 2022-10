Ai cumpărat un nou flagship? Iată care sunt cele mai utile accesorii care îți vor face viața mai ușoară

Acum că aveți noul dumneavostră smartphone Samsung S22, este timpul să vă procurați câteva accesorii pentru a profita la maximum de tot ceea ce vă oferă noul dvs. telefon. Aceasta include diferite carcase, încărcătoare, căști și multe altele. În această listă, veți găsi căști cu adevărat wireless, ceasuri inteligente, încărcătoare și multe altele. Cam tot ce vă puteți gândi pentru a profita la maximum de Samsung S22, Samsung S22 Plus sau Samsung S22 Ultra.Dacă ați cumpărat noul Samsung S22, Samsung S22 Plus sau Galaxy S22 Ultra, atunci acest încărcător de perete de 45 W este o achiziție obligatorie. Ambele modele suportă acum o încărcare de 45W, astfel încât puteți obține o încărcare foarte rapidă de la aceste telefoane. Ceea ce vă permite să îl încărcați complet în aproximativ 40 de minute. Este foarte util.Galaxy Buds Pro este cea mai recentă pereche de căști cu adevărat wireless pe care Samsung a lansat-o. Acestea dispun de anularea activă a zgomotului, precum și de sunet ambiental. Astfel, vă puteți cufunda în sunetul audio și puteți auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, atunci când este necesar. Acestea au, de asemenea, un sunet mult îmbunătățit, ceea ce le face excelente pentru audiofili. Galaxy Buds Pro sunt perfecte pentru cei care cumpara seria Samsung S22 , deoarece funcționează perfect cu acestea.PopGrip de la PopSockets este un accesoriu foarte bun pentru orice telefon. Iar motivul pentru care acesta este cel mai bun PopSocket pe care îl puteți cumpăra în acest moment este că vă permite să schimbați partea superioară. Deci, dacă doriți să schimbați culoarea, puteți face acest lucru. PopGrip este cu adevărat grozav, deoarece vă permite să țineți telefonul mult mai ușor, în special pentru telefoanele mai mari, dar funcționează foarte bine chiar și pe cele mai mici, cum ar fi Galaxy S22. Dar funcționează și ca un fel de suport pentru smartphone-ul dvs. Vă permite să îl folosiți în timpul zborurilor lungi pentru a viziona un film sau două, fără a fi nevoit să țineți telefonul în mână tot timpul. Este o invenție foarte tare și este ceva ce toată lumea ar trebui să aibă.Samsung Galaxy Watch 4 Classic este o opțiune excelentă de smartwatch pentru cei care caută ceva care este mai mult un smartwatch decât un fitness tracker. Galaxy Watch 4 Classic este un smartwatch cu un aspect impresionant, cu capacitatea de a vă urmări antrenamentele și chiar înotul. Deoarece este rezistent la apă. De asemenea, trimite notificări la încheietura mâinii. Funcționează cu orice smartphone Android, dar funcționează cel mai bine cu smartphone-urile Samsung, cum ar fi Samsung S22, Samsung S22 Plus sau Samsung S22 Ultra.Acesta este noul Wireless Charger Duo de la Samsung, care are în continuare o limită de 15 W. Și asta pentru că telefoanele Samsung funcționează doar până la 15 W. Acest încărcător este disponibil în alb și negru, astfel încât îl puteți alege pe cel care se potrivește cel mai bine casei sau biroului dvs. Fiind un încărcător duo, acesta poate încărca atât un Samsung S22, un Samsung S22 Plus sau un Samsung S22 Ultra, cât și ceasul inteligent sau poate chiar căștile. Din păcate, aici puteți încărca doar un singur telefon odată, deoarece celălalt încărcător secundar este mai lent. Și este destinat pentru căști sau pentru un ceas inteligent.Încărcătorul portabil RAVPower 20000mAh PD 3.0 Power Bank este o alegere excelentă pentru o baterie portabilă pentru Samsung S22. Oferă încărcare rapidă, deși probabil că nu veți avea nevoie de ea pentru Galaxy S22, deoarece oferă o autonomie foarte bună a bateriei. De asemenea, utilizează două porturi USB-A cu încărcare rapidă, astfel încât să puteți încărca și alte dispozitive în același timp. RAVPower include, de asemenea, încă două porturi USB-C pentru intrare, ceea ce este foarte bine atunci când trebuie să încărcați această baterie destul de repede.Spigen Huel S40 Stealth este unul dintre cele mai interesante suporturi auto de pe piață și nici măcar nu arată ca un suport auto. Suportul auto Spigen Kuel S40 Stealth este un suport auto minimalist pentru cei care nu doresc să folosească magneți. Acesta este un suport pentru mașină care se pliază atunci când nu este utilizat. Pur și simplu deschideți-l și înfigeți telefonul în suport, în modul orizontal, și sunteți gata de plecare. Este o alegere bună, deoarece este destul de mică atunci când nu este folosită, astfel încât nu blochează prea mult vederea drumului. Spigen oferă suportul auto Kuel S40 Stealth într-o singură culoare. Care este negru și albastru, astfel încât să se potrivească puțin mai bine cu mașina ta.