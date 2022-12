Elon Musk, decizie importantă după ce conturile de Twitter ale mai multor jurnaliști au fost suspendate

Antreprenorul multimiliardar Elon Musk, care este şi noul proprietar al Twitter, a dat de înţeles vineri seara că vor fi restabilite conturile pe platformă ale mai multor jurnalişti americani, suspendate în ajun după ce au relatat despre el, informează Reuters şi AFP, scrie Agerpres.







"Oamenii au vorbit. Le va fi ridicată suspendarea conturilor care mi-au făcut cunoscută locaţia", a transmis Musk.







Printre conturile suspendate se află cele ale jurnaliştilor Ryan Mac de la The New York Times, Donie O'Sullivan de la CNN, Matt Binder de la Mashable, Drew Harwell - The Washington Post, cel al comentatorului politic Keith Olbermann şi cel al lui Steve Herman, de la postul de radio Voice of America, finanţat de guvernul american.







Musk i-a acuzat că îi pun în pericol securitatea proprie şi pe cea a familiei sale. El a afirmat miercuri pe Twitter că un vehicul în care se afla unul dintre copiii săi a fost urmărit în Los Angeles de un "hărţuitor nebun"