„Am ales Academia Navală pentru a putea merge în voiaj cu nava-școală «Mircea»”

„Pentru mine, voiajul cu nava-școală ,,Mircea” a fost unul dintre motivele pentru care am ales Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Mi se pare genială oportunitatea de a descoperi tainele marinăriei încă din anul II de Academie. Pe lângă faptul că învățăm ce înseamnă viața de marinar, cu toate aspectele ei: lucru în arboradă (unde am avut rol la verga rândunică), diferite manevre, navigație (fie ea astronomică sau costieră), dormitul în hamac și cel mai important din punctul meu de vedere: munca în echipă. În timpul marșului se dezvoltă relații de camaraderie cu rădăcini foarte adânci. Tind să cred că această experiență ne-a unit foarte mult ca promoție, fiind împreună 24/24, la bine și la rău, am învățat să ne ajutăm atât fizic, cât și psihic. Am plecat fără a ști un gram de marinărie și ne vom întoarce marinari cu aproape 5.000 de mile marine parcurse”, a relatat studentul





După plecarea din Valletta, în dimineața zilei de 13 iulie, nava-școală „Mircea” a luat cap compas spre ultimul port din cel de-al doilea marș de instrucție și reprezentare din anul 2022, Alexandria. În perioada escalei de pe frumoasa insulă, nava a fost asaltată de zeci de vizitatori, printre care și români stabiliți aici, dar și marinari din echipajele celorlalte nave aflate în portul Valletta.Au urmat șase zile de marș cu o mare destul de agitată. Cadeții au continuat testele pentru a demonstra tot ce au învățat la orele de curs, și cele de practică, pe parcursul celor șase săptămâni, au transmis corespondenții de pe nava școală. „S-a navigat cu vele, s-au efectuat carturi de navigație, carturi la motoare și veghe prova și pupa, iar sub atenta îndrumare a maiștrilor militari de la bord, cadeților li s-au predat tehnicile lucrărilor de matelotaj. În serile răcoroase, după programul zilnic, cadeții care nu erau de cart sau nu efectuau serviciul la bucătărie au fost angrenați în jocuri marinărești la puntea centru. Aceștia s-au întrecut, pe rând, în probe precum trasul la parâmă, urcatul pe frânghie, aruncarea bandulei la punct fix dar și într-o probă de cultură generală”, se arată în corespondența semnată de Nicoleta Cocoș.Peste aproximativ o săptămână, bricul „Mircea” se întoarce acasăRolul marșului de instrucție și reprezentare al navei-școală „Mircea” este de formare a cadeților în spiritul meseriei pe care au îmbrățișat-o dar, la fel de importantă, este și dimensiunea sa esențială pe care o are, ca ambasador pe mările și oceanele lumii. Purtând tricolorul la catarg, frumosul velier confirmă, de fiecare dată, tradițiile navale românești și valoarea școlilor de marină unde se clădește personalul de mâine al Forțelor Navale Române.Chiar dacă este aproximativ o săptămână până când nava-școală „Mircea” va ajunge acasă, la bordul navei, printre studenți s-a instalat deja nostalgia clipelor petrecute pe frumosul velier.„Acest marș a reprezentat o adevărată provocare pentru mine, dar acum, făcând o retrospectivă, pot spune că a fost una dintre puținele experiențe complexe de care am avut parte până acum. În acest marș de instrucție am avut oportunitatea de a mă familiariza cu tot ce ține de viața pe mare și sunt de părere că m-am descurcat pe măsura așteptărilor și că m-am acomodat repede schimbărilor de mediu. Viața pe mare nu este una ușoară dar, cu cât este mai greu, cu atât este mai frumos. Pe navă am descoperit tainele navigației, chiar dacă sunt fată accept provocarea și la finalul studiilor vreau să ocup o funcție la o navă militară”, a afirmat studenta caporal Camelia Trif.