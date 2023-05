Asociația „Hands Across România” organizează o serie de ateliere de tipul „Meet the business” pentru refugiații ucraineni care vor să-și deschidă o afacere în România, dar cu potențial internațional, care să-i ajute să devină independenți financiar și integrați în societate din punct de vedere profesional. Potrivit antena3.ro, primul atelier de acest fel a avut loc astăzi, în cadrul căruia 23 de participanți ucraineni au putut afla cum își pot înființa o afacere în transporturi de tip „casă de expediții”. Acest tip de afacere este ușor de realizat, necesită doar conexiune la internet, un telefon și laptop, este flexibilă și poate fi realizată, de femei, refugiatele ucrainence, multe dintre ele mame, care au nevoie de program flexibil de muncă.Aceste evenimente sunt necesare și importante pentru comunitatea de refugiați, mai ales în contextul în care încă sunt probleme de integrare ca angajați pe piața muncii din cauza: barierei lingvistice, a recunoașterii diplomelor și a calificărilor, a lipsei serviciilor de îngrijire a copiilor care să le permită accesarea unui loc de muncă, inaccesibilitatea cursurilor de reorientare profesională (calificare) în limba maternă.„Aceste ateliere sunt o oportunitate fantastică mai ales pentru femei, care au nevoie de un program flexibil pentru a-și îngriji copiii. Atelierele <>> sunt organizate și cu scopul de a rezolva problemele de integrare, pentru a-i ajuta să socializeze și să-și recapete încrederea în sine și, mai ales, în umanitate, având în vedere drama socială, economică și emoțională prin care trec de peste un an. Pe termen lung, ajutându-i să-și facă propriile afaceri pot angaja la rândul lor ucraineni. Asta sperăm și este unul dintre obiectivele atelierelor. Avem alături de noi mediul privat, dar și guvernamental pentru a susține acest nou demers care completează acțiunile noastre din ultimul an, privind integrarea lor în societatea noastră”, susține președintele Asociației „Hands across Romania”, Mihaela Sandu.