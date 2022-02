Australia îşi va redeschide frontierele pentru turiştii vaccinaţi

Australia îşi va redeschide frontierele pentru turiştii complet vaccinaţi la 21 februarie, a anunţat azi prim-ministrul Scott Morrison, după ce a impus unele dintre cele mai stricte restricţii de intrare din lume, informează France Presse.







"Au trecut aproape doi ani de când am decis să închidem frontierele Australiei", a explicat Morrison după o reuniune a cabinetului asupra securităţii naţionale, precizând că ţara "îşi va redeschide frontierele pentru toţi deţinătorii de vize la 21 februarie". "Dacă sunteţi dublu vaccinaţi, vă aşteptăm cu nerăbdare să vă primim din nou în Australia", a spus el, potrivit Agerpres.



Insula-continent uriaşă şi-a închis graniţele în martie 2020, încercând să profite de insularitatea sa pentru a se proteja de pandemie.



În ultimii doi ani, australienilor li s-a interzis în mare parte să-şi părăsească ţara şi doar câţiva vizitatori au primit derogări de a intra pe teritoriu.



Aceste restricţii au separat familii, au afectat sectorul turismului şi au stârnit dezbateri asupra statutului Australiei ca ţară deschisă, modernă şi orientată spre exterior.



Închiderea frontierelor a costat 2,27 miliarde de euro în fiecare lună, potrivit Camerei de Comerţ şi Industrie australiene.



Această nouă deschidere face parte din abandonul politicii draconice cunoscute sub numele de "zero COVID-19" mult timp în vigoare înainte de a fi depăşită de valul variantei Omicron.



Doar câteva ţări, printre care Japonia, China, Noua Zeelandă şi insulele Pacificului, îşi menţin graniţele închise.



În ciuda acestui anunţ, restricţiile sunt menţinute pentru deplasări în interiorul Australiei.