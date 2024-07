Bianca Drăgușanu, acuzată de evaziune fiscală! Ar fi vândut haine din Turcia fără să declare veniturile

Poliţiştii din București au făcut, joi, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, una dintre cele patru persoane vizate fiind Bianca Drăguşanu.Ea este acuzată că aducea haine din Turcia şi le vindea sub marcă proprie, fără a declara veniturile. Vânzările se făceau online.”Astăzi 18 iulie 2024, începând cu ora 07.00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4 pun în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară şi patru mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În fapt, în perioada 2017- 2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.Potrivit unor surse judiciare, citate de stirileprotv.ro, unul dintre cei patru suspecţi vizaţi este Bianca Drăguşanu, iar altul este un fost poliţist local. Aceştia sunt acuzaţi de către anchetatori că ar fi adus haine de lux (blanuri, paltoane, geci din piele, etc) din Turcia şi le-ar fi vândut prin intermediul firmei ei, sub marcă proprie, fără a declara veniturile.Hainele erau exclusiv vântute online, atât în ţară, cât şi în străinătate.Contactată de Click!, Bianca Drăgușanu a oferit prima declarație în scandalul în care acuzată de evaziune fiscală.“Am fost strict imaginea acestei societăți. Nu am avut nicio implicare în desfășurarea activității acesteia”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Click!, scrie click.ro