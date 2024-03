Box: Mike Tyson revine în ring la 57 de ani

Boxerul american Mike Tyson, fost campion mondial al greilor, va reveni în ring vârstă de 57 de ani, pe 20 iulie, pentru un meci demonstrativ cu youtuber-ul american devenit boxer Jake Paul, eveniment care va fi transmis pe Netflix, au anunţat joi organizatorii, citaţi de AFP.Tyson şi Paul vor boxa pe ringul instalat pe AT&T Stadium din Arlington (Texas), arena echipei de fotbal american Dallas Cowboys.Într-un comunicat dat publicităţii, Tyson a declarat că abia aşteaptă să boxeze cu un adversar cu 30 de ani mai tânăr (Jake Paul are 27 de ani, n. red.), adăugând că a fost impresionat de performanţele lui Paul în ring."El a progresat considerabil în ultimii ani şi va fi amuzant să vedem cum ambiţia şi voinţa unui băiat pot face faţă experienţei şi aptitudinilor unui GOAT (greatest of all time - cel mai mare din toate timpurile)", a scris Mike Tyson.Fostul campion mondial al categoriei grea nu a mai boxat de la un precedent meci demonstrativ de opt runde în faţa fostului boxer de categorie mijlocie Roy Jones Jr, la Los Angeles, în noiembrie 2020, care s-a încheiat la egalitate.Logan Paul, fratele lui Jake, a boxat şi el cu o altă legendă a boxului, Floyd Mayweather, în 2021.La rândul său, Jake Paul şi-a căpătat o oarecare notorietate în ring, cu un bilanţ de 9 victorii, dintre care 6 prin KO, şi o înfrângere.Mike Tyson este considerat unul dintre cei mai mari boxeri de categorie grea din istorie, dominând categoria între 1987 şi 1990. La vârsta de 20 de ani, 4 luni şi 22 zile el a devenit cel mai tânăr campion mondial al greilor din istorie.