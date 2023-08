Britney Spears, reacție după ce soțul ei a depus actele de divorț: "Nu mai puteam suporta durerea"

"După cum toată lumea ştie, Hesam şi cu mine nu mai suntem împreună ... 6 ani este o perioadă lungă de timp pentru a fi cu cineva, aşa că, sunt puţin şocată, dar ... nu sunt aici pentru a explica de ce, pentru că, sincer, nu este treaba nimănui!!! Dar, sincer, nu mai puteam suporta durerea!!! Într-un fel de mod telepatic am primit atâtea mesaje care îmi topesc inima de la prieteni şi vă mulţumesc !!!! Am fost tare mult prea mult timp şi Instagram-ul meu poate părea perfect dar este departe de realitate şi cred că ştim cu toţii asta !!! Mi-ar plăcea să îmi arăt emoţiile şi lacrimile despre cum mă simt cu adevărat dar nu ştiu de ce a trebuit mereu să îmi ascund slăbiciunile !!!! Dacă nu aş fi fost soldatul puternic al tatălui meu, aş fi fost trimisă în locuri unde să fiu reparată de medici !!! Dar atunci am avut cea mai mare nevoie de familie !!! Trebuie să fii iubit necondiţionat ... nu sub anumite condiţii !!!! Aşa că voi fi cât de puternică voi fi şi voi face tot ce pot !!! Şi chiar mă descurc al naibii de bine !!! Oricum o zi bună şi nu uitaţi să zâmbiţi !!!", a scris artista pe Instagram.





Britney Spears și soțul ei s-au despărțit după 14 luni de căsnicie. Sam Asghari este cel care a depus actele de divorț

Britney Spears avut prima reacţie de la anunţul divorţului de Sam Asghari, ea afirmând, într-o postare pe Instagram, că nu va explica motivul despărţirii, dar a subliniat că nu mai putea suporta durerea.