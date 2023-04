Companiile de închirieri mașini își adaptează oferta în funcție de clienți și preferințele acestora pentru anumite mărci!

Ți-ar plăcea să conduci în fiecare zi exact mașina de care ai nevoie în momentul respectiv? Acest vis devine realitate în momentul în care apelezi la o companie de închirieri mașini. Ai parte de modelul dorit pentru a merge la un eveniment monden, într-o excursie la munte ori la o întâlnire de afaceri.În plus, nu este nevoie să faci o investiție inițială mare și scapi de toate bătăile de cap pe care le presupune deținerea unei mașini proprietate personală: necesitatea de a avea un garaj sau un loc de parcare, plata impozitelor și a mai multor tipuri de asigurări (RCA, CASCO sau rovinietă), reviziile tehnice periodice, adaptarea cauciucurilor la sezon, schimbarea periodică a acumulatorilor, a uleiului de motor, a lichidului de frână sau a antigelului.Dacă optezi pentru această variantă, vei putea să folosești o mașină încăpătoare, 4×4 pentru o excursie la munte cu prietenii, un automobil de lux pentru a face impresie la o petrecere exclusivistă sau un model de mici dimensiuni, ușor de parcat și cu care te poți strecura fără probleme în traficul urban, atunci când ai de făcut mai multe drumuri scurte în aceeași zi.În funcție de toate aceste elemente, precum și de preferințele personale ale fiecărui conducător auto, firma de inchirieri masini Focusrent , spre exemplu, oferă spre închiriere următoarele categorii de autovehicule:• clasa Economy, din care fac parte modele precum Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus, Volkswagen Golf și Skoda Octavia;• clasa Luxury, cu o ofertă din care nu lipsesc următoarele automobile: VW Touran, Mercedes Benz A Klasse, VW Passat, Audi A4, Mercedes Benz C Klasse, Mercedes Benz E Klasse, Mercedes Benz GLA și Mercedes Benz GLC Coupé;• clasa SUV si 4×4, categorie în care intră Dacia Duster, VW Tiguan, BMW X5 sau Mercedes Benz GLE;• microbuze cu 8+1 locuri pentru deplasarea unui grup mai mare de persoane. În această categorie se regăsesc modele precum VW Transporter, Mercedes Vito sau Mercedes Benz V Klasse.Atunci când ai propriul autoturism, acesta va funcționa bine câțiva ani, dacă îl îngrijești cu atenție. Apoi, te vei confrunta cu tot mai multe probleme, iar drumurile la service vor deveni frecvente.În schimb, dacă apelezi la o companie de închirieri mașini, vei primi doar modele noi, cu cel mult 5 ani de la data de fabricație. În plus, acestea sunt supuse, înainte de a-i fi oferite clientului, unei inspecții tehnice amănunțite. De asemenea, sunt dotate mereu cu cauciucuri de sezon și au toate taxele și asigurările auto plătite și incluse în prețul de închiriere.Dacă, totuși, mașina suferă o defecțiune, ea este înlocuită rapid, astfel încât să îți poți continua drumul fără probleme.Pentru companii, serviciul de închiriere pe termen lung oferă și avantaje fiscale importante. Este vorba despre deductibilitatea integrală a TVA-ului, precum și despre creșterea capacității de finanțare a firmei, ca urmare a faptului că autovehiculele închiriate nu sunt înregistrate în patrimoniu.Alege modelul potrivit pentru fiecare deplasare, cu ajutorul unei firme de închirieri mașini! Astfel, vei avea satisfacție maximă la volan!