Controversatul Salman Rushdie, conectat la un ventilator, după ce a fost înjunghiat

Salman Rushdie, autorul cărţii ''Versetele satanice'' şi ţinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator după ce a fost înjunghiat în gât şi în abdomen, vineri, în statul New York, de un bărbat care a fost arestat, relatează AFP, scrie Agerpres.''Veştile nu sunt bune", a declarat vineri seară Andrew Wylie, agentul scriitorului britanic în vârstă de 75 de ani, pentru The New York Times.Salman îşi va pierde probabil un ochi, nervii de la braţ i-au fost secţionaţi şi a fost înjunghiat în zona ficatului", a declarat Wylie, conform Agerpres.Imediat după atacul comis în cursul dimineţii pe scena unui centru cultural din Chautauqua, în nordul statului New York, Salman Rushdie a fost transportat cu elicopterul la cel mai apropiat spital, unde a fost operat de urgenţă, a declarat presei maiorul Eugene Staniszewski, din cadrul poliţiei statului New York.Cu puţin timp înainte de ora 11:00 (15:00 GMT), ''un suspect s-a repezit pe scenă (a sălii de conferinţe) şi i-a atacat pe Salman Rushdie şi pe intervievator'', ''înjunghiindu-l'' pe scriitor ''în gât'', a anunţat poliţia vineri seara devreme, adăugând că Rushdie a fost ''înjunghiat şi în abdomen''.