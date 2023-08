Cum este revizuit procesul de optimizare SEO în cazul unui update de algoritm Google?

Optimizarea SEO (Search Engine Optimization) – ceea ce presupune optimizarea site-urilor dedicate afacerilor digitalizate (fie magazine online, fie pagini web de prezentare specifice business-urilor ale căror oferte comerciale constau, de obicei, în pachete de servicii) pentru motoarele de căutare – îl are în prim-plan, ca astfel de tool virtual, pe nimeni altul decât… Google.Acest lucru este lesne de înțeles, din moment ce giganticul motor de căutare se află pe locul 1 în topul preferințelor utilizatorilor de Internet din majoritatea țărilor lumii. Astfel, având în vedere faptul că marea companie americană deține la rândul ei propriul serviciu de promovare online a site-urilor / brandurilor în cadrul paginilor Google, prin intermediul Google Ads (campanii / anunțuri de tip PPC), reiese deseori ideea că între Google și optimizarea SEO ar exista o legătură de tipul: love & hate relationship.Această prezumție este cu atât mai întărită de faptul că PPC (Pay Per Click), la rândul ei, este în sine o tehnică de e-marketing care se înscrie sub aceeași egidă cu procesul de optimizare SEO, și anume: SEM (Search Engine Marketing, adică – marketingul digital realizat prin motoare de căutare).Totuși, că să fim realiști și obiectivi, Google nu este întru totul, în mod expres, împotriva tehnicilor de optimizare SEO, deoarece acestea contribuie, în fapt, la returnarea de rezultate cât mai relevante pentru utilizatorii săi.În orice caz, pentru a-și „securiza” teritoriul și propriul serviciu de PPC, care aduce contribuții majore la profitul companiei americane, Google nu este nici tocmai prea „darnic” cu informațiile privitoare la update-urile de algoritm pe care le face subit și care se pot răsfrânge în mod direct asupra performanțelor / eforturilor SEO.Cu alte cuvinte, deseori, Google face un secret din aceste update-uri, nu oferă suficiente informații la timp, le lansează spontan și creează, astfel, confuzie, controverse și polemici în rândul specialiștilor SEO. Neexistând, în general, o rețetă universal valabilă pentru Search Engine Optimization ca activitate de e-marketing – și, eventual, agreată de Google –, situația, în astfel de cazuri, devine cu atât mai incertă și… tensionată. Apar diferite păreri pro și contra, inclusiv interpretări greșite din partea specialiștilor în domeniu, iar unele proiecte (site-uri) pot suferi pierderi de poziții în SERPs și alte modificări negative.Dar, iată cum procedează o agenție de optimizare SEO (iAgency) profesionistă, în cazul unui astfel de scenariu (update de algoritm Google):· Reluarea auditului site-uluiÎn situația în care actualizarea de algoritm a avut un impact negativ asupra site-ului, primul pas este realizarea unui nou audit SEO, pentru a descoperi și soluționa eventualele consecințe legate de: content, link-building, detalii tehnice, factori UX etc.· Monitorizarea zilnică a noilor poziții / a noului traficTtouși, singurul mod cert prin care se poate constata dacă un site este afectat de un update de algoritm constă în monitorizarea fluctuațiilor de trafic și poziții. Pe perioada derulării update-ului, acest lucru este indicat a se realiza zilnic!· Analiză, și iar analiză... cât mai amănunțităNu trebuie omisă nici monitorizarea detaliată a schimbărilor de performanță ale site-urilor din portofoliul agenției în cauză, dar nici ale competitorilor. Uneori, pozițiile pot fluctua negativ, dar și pozitiv. Deci, nu toate update-urile reprezintă întotdeauna o... problemă!