Cum i-a ridiculizat Cheloo pe Guess Who și pe Puya: „Ești ca…”

În 2017, în piesa pe care i-a dedicat-o lui Guess Who, pentru a-l umili, Cheloo a făcut referire și la Puya. Practic, l-a atacat pe rapperul din „La Familia” indirect.







Cântărețul din „Paraziții” a făcut afirmațiile în melodia „Cine ești tu?”.







„Nu ești Cheloo sau Ombladon, ești Moga și Moculescu / De 10 ori mai comercial decât domnul Cărdescu”, sunt versurile respective. „Domnul Cărdescu” este un joc de cuvinte cu privire la Puya, pe numele său real, Dragoș Gărdescu.



În urmă cu un deceniu, Puya a trecut printr-o tragedie. Fratele său a murit.







„Fratele meu a murit acum vreo 10 ani, mult prea devreme. Chiar în ziua în care s-a întâmplat știu că m-a sunat, eu n-am putut să răspund la telefon, eram pe la concerte. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Încep să mă mulțumesc și de ce am. Nu mă mai gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. Ce poți să faci, este să te concentrezi pe cei care sunt lângă tine și să nu mai faci greșelile pe care le-a făcut înainte”, a spus Puya la America Express.

Cheloo și Puya se numără printre cei mai de succes rapperi din România. De-a lungul timpului au fost implicați în diverse scandaluri, cu diverși oameni din industrie. Fostul jurat de la X Factor „a tunat" la adresa lui Guess Who, dar nu l-a menajat nici pe cântărețul din La Familia, potrivit RâmâniaTV