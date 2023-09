Doliu în lumea filmului! A murit un actor legendar

Actorul britanic David McCallum, care a interpretat timp de 20 de sezoane rolul medicului legist "Ducky" din serialul "NCIS", a murit la vârsta de 90 de ani, au anunţat mass-media americane, informează AFP.

Cel care a intrat în atenţia publicului în anii 1960 în rolul fermecătorului agent secret Illya Kuryakin din serialul "The Man from U.N.C.L.E.", a decedat luni, înconjurat de familia sa, într-un spital din New York, a relatat CBS, conform Agerpres.







"A fost cel mai bun, cel mai cool, cel mai răbdător şi mai iubitor tată", a declarat fiul său Peter, potrivit postului de televiziune.