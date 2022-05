Formația U2, apariție inedită. Mini-concert în metroul din Kiev

„Oamenii din Ucraina nu luptă doar pentru propria libertate, luptă pentru noi toți cei care iubim libertatea”, a spus starul rock irlandez în timpul unei pauze.Potrivit Realitatea.net un public restrâns de la stația Kreshchatik a ascultat clasicele U2 Sunday Bloody Sunday, Desire și With Or Without You. Lui Bono i s-a alăturat un cântăreț ucrainean în uniformă militară, Taras Topolia din trupa Antytila, pentru a cânta piesa Stand By Me, schimbând însă cuvintele în Stand By Ukraine.