Globurile de Aur 2023. Un actor de origine română are șanse la un premiu

Gala de anul trecut a fost transformată în ultima clipă într-un „eveniment privat" decătre organizatorii săi - Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA) -, după ce această organizaţie a fost puternic criticată din cauza absenţei membrilor de culoare în rândurile sale. Însă ceremonia din această noapte, care va avea loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles şi va fi găzduită de actorul american de comedie Jerrod Carmichael, se va desfăşura din nou în format fizic şi în prezenţa multor personalităţi din industria de divertisment.Actorul de comedie Eddie Murphy, premiu onorificMai multe staruri din Marea Britanie, inclusiv Emma Thompson, Olivia Colman, Bill Nighy şi Daniel Craig, au primit nominalizări în categorii importante ale acestor premii, care au fost anunţate luna trecută.Olivia Colman se numără printre artistele nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă într-un lungmetraj - dramă" datorită rolului principal pe care îl interpretează în filmul "Empire Of Lights" şi va concura cu Cate Blanchett ("Tar"), Viola Davis ("The Woman King"), Ana De Armas ("Blonde") şi Michelle Williams ("The Fabelmans").În categoria masculină echivalentă - "cel mai bun actor într-un lungmetraj - dramă" -, Bill Nighy ("Living") a fost nominalizat alături de Austin Butler ("Elvis"), Brendan Fraser ("The Whale"), Hugh Jackman ("The Son") şi Jeremy Pope ("The Inspection"). Citește mai departe