INFORMAŢIE DE ULTIMĂ ORĂ. ZELENSKY VREA DIALOG CU PUTIN! "Să ne așezăm la masa negocierilor, pentru a opri moartea oamenilor”

„Vreau să fac încă o dată apel la președintele Federației Ruse. Luptele se desfășoară în toată Ucraina. Să ne așezăm la masa negocierilor, pentru a opri moartea oamenilor”, a spus președintele ucrainean.



El a mai menționat că aceasta nu este doar invadarea Ucrainei de către Rusia, ci este începutul unui război împotriva Europei.







Zelenski a avut și un mesaj pentru forțele sale armate: „Sunteți tot ce avem acum”.



Plus încă un mesaj pentru liderii europeni: "Știu că puteți vedea ce se întâmplă, cu toții. Dar nu vedem cum aveți de gând să reacționați. Cum o să vă apărați pe voi înșivă, dacă sunteți atât de lenți în a ne sprijini în Ucraina."



Liderul ucrainean a adăugat, totuși, că „Europa are suficientă forță pentru a opri această agresiune”.



Rusia este pregătită să negocieze cu Ucraina dacă aceasta „depune armele”, a declarat azi, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.



