Legendara trupă KISS, pentru prima oară în România la festivalul ROCK THE CITY 2022

Prezența grupului KISS va fi o premieră pentru România și va fi ultima ocazie să-i vedeți live sub egida End Of The Road, ce va încheia o carieră de 49 de ani!



Kiss și-a început activitatea în 1973 la New York, fiind considerat la scurt timp printre cele mai spectaculoase formații rock și, în același timp, trupa care a revoluționat conceptul de evenimente rock live. Kiss este una dintre cele mai bine vândute formații la nivel mondial, cu peste 100 de milioane de albume vândute. Mai mult, Kiss este clasat pe primul loc în rândul trupelor americane cu cele mai multe produse discografice placate cu discul de aur, 30 la număr. Dintre albumele lor, 13 au fost placate cu platină, iar trei dintre ele sunt de categorie multi-platinum. Pe 10 aprilie 2014, grupul Kiss a fost inclus în Rock And Roll Hall Of Fame.

După aproape trei ani de pauză, festivalul Rock The City va reveni în atenție anul viitor prin ediția cu numărul 11. Pe 16 iulie 2022, Rock The City vă prezintă două legende a muzicii rock – KISS și WHITESNAKE, ambele aflate în turneul lor de adio, potrivit Realitatea.net