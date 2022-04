Crește numărul celor care vor să fie rezerviști în Armata României

În momentul de față, MApN are aproximativ 400 de locuri pentru rezerviștii voluntari, și până acum au fost primite peste 1.400 de cereri, pe care armata le va analiza, va urma o selecție, iar voluntarii care vor fi aleși, timp de câteva vor parcurge un stadiu de pregătire.Potrivit Digi24 pe parcursul acestui stadiu ei vor fi plătiți lunar cu aproximativ 3.000 de lei, iar după terminarea pregătirii vor primi lunar 30% din această soldă, deci aproximativ 1.000 de lei.Rezerviștii vor fi obligați să meargă anual la unitatea militară de care aparțin, pentru a se pregăti. Aceste antrenamente vor dura două săptămâni.În cazul în care România va intra într-un conflict militar, rezerviștii vor fi chemați la luptă.MapN plănuiește să modifice legea, are un prooiect în acest sens, prin care să introducă o nouă modalitate de voluntariat, o a doua opțiune, valabilă pentru persoanele care au vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Și aceștia vor veni pentru o pregătire care va dura câteva luni, iar la finalul stadiului vor primi un bonus, mai mare decât această soldă, însă odată ce se vor întoarce acasă nu vor mai primi bani lunar, dar nici nu vor fi obligați să vină în fiecare an pentru pregătire.