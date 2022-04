Catalin Scarlatescu a slabit spectaculos peste 50 kg. Pont foarte simplu de aplicat prin care a dat kilogramele jos

Celebrul chef cântărea mai bine de 120 kilograme și a dat jos peste 50 kg, iar transformarea a fost clar observată de toață lumea.



El a spus și care a fost metoda prin care a reușit să ajungă la o formă în care să se simtă bine.



"Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferam un sendviș cu mezeluri, toți mâncăm, dar am uitat să gătim. Eu am slăbit și vă recomand să vă uitați bine pe ce dați banii.







Nu vă zgârciți cu stomacul vostru! Investiția cea mai mare este ce băgați în voi”, a declarat Catalin Scărlătescu.







Cum a slăbit Cătălin 52 de kilograme



”Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool", a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.



"Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grapefruit, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete", a adăugat acesta.



"Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să ţină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesităţi, aşa că nu e bine să ţinem diete „de capul nostru”. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume şi fructe proaspete, aşa că nu prea e loc de reţete. Puneţi pe grătar vinete, rosii şi ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde”, a mai precizat Cătălin despre dieta chef Scărlătescu.

