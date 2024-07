Lelia Rus Pîrvan a transmis cu ocazia Porților Deschise Cuget Liber - Antena 3 Constanța: „Nu vă pot ura decât să faceţi aceeaşi treabă bună, ca şi până acum”

Directorul Muzeului de Artă Constanţa, Lelia Rus Pîrvan prezentă la evenimentul Porților Deschise Cuget Liber – Antena 3 Constanța a transmis un mesaj de casă nouă: „Vă felicit pentru spaţiul pe care l-aţi gândit atât de frumos. Este un spaţiu foarte frumos, generos, care vă oferă locul perfect de desfăşurare a activităţilor de care aveţi nevoie. Nu vă pot ura decât să faceţi aceeaşi treabă bună, pe care aţi făcut-o şi până acum şi să ne fiţi alături, pentru că, la Muzeul de Artă Constanţa au loc mereu evenimente frumoase şi îi aşteptăm pe turişti şi localnici să ne treacă pragul. De această sală de spectacole am propriile mele amintiri şi sunt legate de un moment din clasa a III-a, de la o serbare. A fost un moment amuzant şi dansam fete cu fete, pe o anumită melodie. Colega mea era puţin mai plinuţă, am aplecat-o puţin, într-o parte şi a am scăpat-o, dar am făcut în aşa fel încât totul să pară că face parte din acel moment coregrafic. A fost, totuşi, un moment amuzant pentru noi”.