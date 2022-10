Luminița Anghel merge pe jos zilnic 10 km: „Am fost atrasă în această cursă la început cu voia mea, pe parcurs a devenit un fel de hobby"

Luminița Anghel l-a născut pe fiul ei, Filip, după vârsta de 40 de ani și de atunci a testat tot felul de diete pentru a-și recăpăta formele de odinioară. În urmă cu un an și jumătate, artista a găsit rețeta de succes care funcționează de minune în cazul ei. „Fac sport outdoor, sport stradal, se cheamă mers sportiv, un fel de maraton, dar mai simplu, pentru necunoscători. Mers rapid cu alergare pe întoarcerile pe străzi – 10 km pe zi. Am niște fete care m-au atras în această nebunie, suntem o gașcă de gagici care facem acest sport. Ele împlinesc 2 ani în octombrie, eu fac un an și 6 luni acum. Țin celebrul fasting, adică mâncat după 18 ore micul dejun, 4 ore distanță între micul dejun și prânz minim și ultima masă la 5 după amiază. Prin această metodă slăbesc vedetele la Hollywood pentru rolurile lor, a fost probată, este de succes și recunosc că și pe mine a funcționat fantastic”, a declarat Luminița Anghel.











Luminița Anghel se află în cea mai bună formă a ei, după ce și-a schimbat radical stilul de viață, în urmă cu un an și jumătate. În vârstă de 53 de ani, artista cântărește 53 kg și este dependentă de sport. Vedeta are o gașcă de prietene, cu care parcurge zilnic 10 km. La capitolul alimentație, Luminița a adoptat metoda intermittent fasting și se declară mulțumită de rezultate. Iar imaginile cu artista sunt dovada că are o siluetă de invidiat și că se simte bine în pielea ei.