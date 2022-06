Mărturii terifiante despre ultimele clipe ale subprefectului de Sălaj, ucis de o construcţie ilegală

Tragedia s-a derulat sub ochii mai marilor judeţului Sălaj şi ai mai multor primari din zonă şi toţi vor fi audiaţi. Primarul localităţii unde a murit edilul a povestit pentru News Hour With CNN cum a încercat să-l salveze pe subprefect şi cum nici el nu trebuia să fie în foişorul morţii.



"La un moment dat a venit o rafală mai puternică şi careva a strigat cade! În momentul ala m-am întors, am văzut că acoperişul se duce. Noi stateam la masă.", povesteşte Marian Mirişan, primarul comunei Horoatu Crasnei.



Erau 10 oameni în foişor. În fracţiuni de secundă, fiecare a încercat să se salveze. Unii au sărit din foişor, alţii s-au adăpostit.













Subprefectul judeţului Sălaj nu trebuia să se afle ieri în foişorul care a fost doborât de vânt. Invitaţia a venit pe ultima sută de metri, iar Virgil Ţurcaş a acceptat-o. Şi, construcţia care s-a prăbuşit peste el şi l-a strivit nu avea autorizaţie. Parchetul a deschis o anchetă, potrivit Antena3.ro