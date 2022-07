Monica Anghel trage semnalul de alarmă: "Nu vă mai luați după toți hoții ordinari!" Adevărul despre cum a slăbit artista

După ce a slăbit spectaculos, cântăreaţa Monica Anghel s-a trezit victima unor anumite companii ce îşi promovează produsele de slăbit cu imagiea ei. "Nu vă mai luați după toți hoții ordinari!", avertizează, revoltată, artista, potrivit Antena3.ro Imaginea Monicăi Anghel a fost folosită fără acordul acesteia pentru a promova picături care ajută la slăbit. Cântăreața de 51 de ani s-a arătat revoltată de o asemenea mârşăvie şi a avertizat oamenii să nu creadă reclama mincinoasă."M-am enervat pentru că din nou a apărut un site cu picăturile acestea, cu poza mea. Eu în viața mea nu am folosit picăturile lor minune, deci nu vă mai luați după toți hoții ăștia care vând picături - picăturele. Nu vă mai luați după toate siteurile care se folosesc de imaginea mea și vor să vă vândă tot felul de prostii. Nu vă mai luați după toți hoții ăștia ordinari care vor să vă ia banii", a transmis Monica Anghel într-un live pe Facebook.Cum a slăbit Monica AnghelRecent, artista a dezvăluit cum a reușit să dea jos kilogramele în plus şi să obţină o siluetă de invidiat."Nu este niciun secret. Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. (...) Dacă aș fi făcut lucrul acesta, aș fi recunoscut... M-am operat pe coloană și mi-a spus domnul doctor Marius Catană, cel care m-a operat, că trebuie să slăbesc. Eu toată viața mea am fost grasă, nu am avut niciun fel de problemă cu aspectul meu fizic, mă plăceam și înainte, doar că din acel moment m-am gândit că trebuie să slăbesc și că sunt nevoită să slăbesc pentru a putea fi sănătoasă, pentru copilul meu, pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru profesia mea, pentru tot”, a declarat Monica Anghel