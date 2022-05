Noi detalii despre Guru din Hunedoara. Victimă: "A distrus familii. Trebuie oprit şi trebuie să plătească"

"Am avut ca şi temă verificarea secretarului primăriei şi tot ceea ce înseamnă activitatea primăriei Ribiţa în ceea ce priveşte registrul agricol şi înregistrarea proprietăţilor agricole ale persoanlelor.



Am mai efectuat un control şi pe partea de asistenţă socuală, unde am urmărit în speţă actele necesare de indemnizaţii de creşterea a copilului şi partea de alocaţii.



Erau 3 gospodării pe numele persoanei plus o gospodărie pe asociaţia "Copiii soarelui" şi aproximativ 34 de persoane.



Existau şi acte pentru alocaţie în număr de 5 dosare. Primăria va efectua un control la faţa locului dacă mai sunt impobile sau persoane în plus.



Fiind un proces de natură penală insituţiile statului fiecare pe competenţa sa îţi va face treaba şi vom face tot posibilul ca lucrurile să iasă la lumină", a spus Marian Călin Petru, prefect Hunedoara.

Al doilea cel mai cunoscut Guru din România a ajuns pe mâinile poliţiştilor. După Bivolaru, Ardelean Fărcaş, sau "Adi de la Brad", e acuzat că a înşelat mii de oameni, potrivit Antena3.ro Fostul miner, fără acreditări în yoga sau tehnica meditaţiei, a format în Munţii Apuseni o comunitate prin care au trecut chiar şi străini sau vedete. Există însă mărturii că, şi-a exploatat, abuzat, hărţuit şi chiar violat membrii. Gurul "Adi de la Brad" este acum arestat preventiv.Întrebat ce s-a dispus la nivelul prefecturii, Marian Călin Petru, prefect, a precizat.