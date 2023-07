O româncă riscă să ajungă la închisoare după ce copilul ei a absentat nemotivat de la școală

O româncă din Spania riscă să petreacă șase luni în spatele gratiilor, după ce copilul ei a absentat nejustificat de la școală.Femeia riscă să intre la închisoare pentru că nu și-a adus fiul la școală „nejustificat la mai multe cursuri, cu un absenteism care a ajuns la 95% în clasa a V-a”. Procurorii din Gijón, Spania, solicită această pedeapsă pentru că au date care indică faptul că mama a acționat în mod deliberat.Procurorul susține că femeia de naționalitate română, mamă a unui copil născut în 2010, și-a împiedicat în mod deliberat fiul să meargă regulat școala încă din anul 2016/2017, când a început clasa I la o școală publică din Gijón.În acel an școlar, copilul a avut multe absențe nejustificate de la ore, care au crescut în anul universitar 2017-2018, când a lipsit la 77% din cursuri. În anul universitar următor a absentat de la 62% din orele de curs, în 2019-2020, rata absenteismului a fost de 58%, iar în 2020-2021 a mers la școală doar la 5% din lecții, relatează elcomercio.es.Eforturile depuse de școală pentru îmbunătățirea situației nu au dat roade. Nici intervenția serviciilor sociale municipale nu a fost de folos și nici chiar sancțiunea privării de salariul social. În ciuda solicitărilor repetate din partea Comisiei Municipale de Absentism, românca nu și-a dus fiul în mod regulat la școală.Femeia, în prezent unicul tutore al minorului, întrucât tatăl are domiciliul în România după divorț, a fost chemată la Parchet în data de 14 decembrie 2020. Ea le-a spus oamenilor legii din Spania că nu și-a adus fiul la școală pentru că acesta nu s-a putut trezi.În prezența minorului, aceasta a fost atenționată cu privire la obligația pe care o are ca mamă de a-și duce copilul la școală în mod regulat.Parchetul consideră că faptele constituie infracțiune de abandon de familie prevăzută de articolul 226.1 din Codul penal spaniol.