Andreea Raicu critică o companie aviatică pentru că zborul ei a întârziat 18 ore

Creatoarea de modă Andreea Raicu a criticat modul în care operatorul low-cost Wizz Air, cu sediul la Budapesta, a gestionat problemele întâmpinate de aeronava care trebuia să o aducă miercuri, de la Milano la București. Vedeta a explicat pe contul de Instagram aventurile avute și cum a ajuns cu 18 ore mai târziu decât ora din planul de zbor. Într-un răspuns pentru Gândul, Wizz Air a explicat cauzele întârzierii, respectiv a anulării zborului, plus drepturile pe care le au clienții.







Andreea Raicu a spus, joi după-amiază, pe Instagram, că a ajuns acasă de la Milano la București cu 18 ore mai târziu decât apărea pe biletul ei cumpărat de la Wizz Air. Ea a mers la Milano pentru a-și petrece ziua de naștere, așa cum reiese din postările de pe rețeaua de socializare.







“Și după foarte mult timp, foarte mult timp, am și pierdut numărul orelor pe care le-am petrecut în toate autovehiculele, avioanele, hotelurile, în fața ghișeelor, am ajuns acasă și sunt extrem de fericită pentru lucrul ăsta. Mă bucur că nici nu e foarte cald, așa cum știam că este. În urma acestei experiențe, pot să spun că Wizz is not an option (Wizz nu este o opțiune) niciodată. Și nu pentru faptul că această cursă a fost anulată, ci pentru felul în care a fost tratată această situație. Și mă gândesc că, dacă nu aș fi avut posibilitățile să-mi organizez un zbor atât de rapid și să organizez absolut totul, lucrurile nu ar fi fost în acest mod și n-aș fi ajuns astăzi acasă”, a spus Andreea Raicu, într-un story pe Instagram.







Într-o postare anterioară, vedete a detaliat aventura din Italia.







„Este ora 4.10 în Italia. La ora aceasta ar fi trebuit să fiu acasă să dorm după o călătorie frumoasă în Italia de ziua mea. Această călătorie nu s-a terminat așa cum îmi doream, ci într-un mod surprinzător, dar nu plăcut. Avionul a avut inițial întârziere o oră, apoi două ore și, după, încă două ore și jumătate. A venit autobuzul, ne-a luat să mergem către avion. Când am ajuns la avion am fost întorși la aeroport, din nou. Am așteptat iar, ni s-au dat bagajele înapoi. Ni s-a spus că găsește o soluție, nu s-a găsit nicio soluție. Am căutat foarte multe zboruri pentru a pleca, nu am reușit. Nu erau zboruri”, a spus, joi, fosta prezentatoare tv pe Instagram.







Ea a fost nevoită să găsească un hotel în care să doarmă o noapte.







„Împreună cu un grup de oameni am mers să căutăm un hotel în care să stăm în această seară și să găsim soluții. Cel mai trist mi se pare că în avion erau foarte mulți oameni în vârstă, foarte mulți copii cărora nu li s-a dat absolut nicio soluție. Probabil că ei sunt în continuare în aeroport fără să știe ce se va întâmpla. Mi se pare absolut inadmisibil ca o companie aeriană nu are grijă de pasageri și nu găsește o soluție pentru o situație atât de neplăcută”, a scris ea.

Din spusele ei, a primit mesaj de anulare a zborului de la WizzAir după 12 ore de așteptare, când se întorsese în aeroport pentru a-și relua călătoria.







„Douăsprezece ore mai târziu mă aflu înapoi în Milano, într-un alt aeroport în Malpensa. Cu chiu, cu vai, cu ajutorul a trei agenții am reușit să găsesc un zbor care să mă ducă acasă. Cei mai mulți oameni nu au găsit variantă de zbor sau au găsit în Torino mâine, poimâine sau răspoimâine. Ce este mai amuzant este că am primit un mesaj de la WizzAir acum o oră în care mi se spunea că mi s-a anulat zborul. Modul în care au știut să gestioneze această situație este departe de a fi unul potrivit. Aș spune că este inadmisibil gândindu-mă la toți oamenii care nu au avut soluțiile pe care eu le-am avut și au rămas în continuare în aeroport, în diverse locuri fără o soluție”, a mai susținut prezentatoarea tv.







Oficialii Wizz Air au precizat că zborul W4 3136 pe ruta Milano Bergamo – București, de miercuri, 19 iulie, a fost inițial întârziat și ulterior anulat din motive operaționale combinate cu faptul că aeronava programată să opereze cursa a necesitat o verificare tehnică neplanificată.







„Pasagerii au fost notificați despre situație prin sms/e-mail și, în concordantă cu regulamentele în vigoare și politica operatorului aerien Wizz Air, pot opta să primească 120% din suma plătită sub formă de credit de companie, rambursarea banilor achitați sau reprogramarea pe un alt zbor în limita locurilor disponibile”, potrivit comunicatorilor Wizz Air.







Politica operatorului aerien Wizz Air prevede ca pasagerii afectați să își pot reprograma călătoria online gratuit pe viitoarele zboruri, accesând contul Wizz Air, conform instrucțiunilor comunicate în notificarea trimisă prin e-mail pasagerilor. Cei care au nevoie de asistență pentru reprogramarea zborului Wizz Air pot contacta Centrul de asistență specială la numărul cu tarif normal pentru a solicita ajutor. Numărul pentru România este 0040 312 294 796, pentru limba română, programul este 9-18, dar în engleză este non stop.







„Dată fiind disponibilitatea limitată, 36 de camere de hotel au fost rezervate de companie pentru pasagerii care au solicitat cazare, ceilalți fiind îndrumați să își caute individual cazare, urmând să le fie compensate costurile în baza actelor de cazare”, au transmis oficialii companiei. Termenul standard pentru primirea banilor înapoi este de 30 de zile.

„Wizz Air își cere scuze pasagerilor pentru orice neplăceri cauzate și reamintește că siguranța pasagerilor, a echipajului și a aeronavei este principala prioritate. De asemenea, compania face toate eforturile posibile pentru a evita perturbările, anularea unui zbor fiind ultima opțiune după ce s-au luat toate măsurile pentru operarea sa. Pentru o bună informare a pasagerilor în cazul perturbărilor prin sms și e-mail, Wizz Air le reamintește pasagerilor să achiziționeze biletele direct de pe website-ul sau aplicația de mobil pentru a fi siguri că au datele de contact introduse în contul de client”, au conchis oficialii Wizz Air. Compania a anunțat joi că a decis să reducă frecvența curselor din și spre România în luna august pentru a reduce probabilitatea întârzierilor sau anulărilor.







Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – care, în prezent, nu poate amenda direct compania, neavând sediul în România, dar poate notifica statele de origine – sfătuiește clienții companiilor de zbor să se adreseze, în primă instanță, operatorilor economici de transport aerian sau agențiilor de turism intermediare, pentru soluționări amiabile, iar, în situația în care drepturile acestora sunt încălcate, să se adreseze autorităților competente.

În esență, în conformitate cu Regulamentul European nr. 261, consumatorii au dreptul să solicite compensații de până la 600 de euro pentru un zbor anulat, iar acest lucru este valabil chiar și în situația în care compania aeriană a asigurat un zbor alternativ.







Recuperarea compensațiilor se poate face fie amiabil, la operatorul economic, fie prin intermediul ANPC și Centrului European al Consumatorilor România, care realizează acest lucru, cu titlu gratuit.

Sunt prevăzute compensații și în cazul pierderii bagajelor, conform prevederilor detaliate în ghidul ECC România.