Pentru cei care se întorc acasă din străinătate – tot ce trebuie să știți despre rambursarea taxelor plătite dintr-o țară străină

Copie a cărții de identitate (buletin sau pașaport)

Copie după numărul de înregistrare din UK (NINO – National Insurance Number)

Statele de plată (CIS), sau extrasele de Cont

Formularul P45 sau P60 de la firmele la care ați muncit

Ultimii fluturași de salariu

Înainte de toate, să clarificăm ce este această recuperare a taxelor – este procesul prin care individul care a muncit în străinătate primește înapoi o parte a impozitului sau chiar impozitul integral. Este adevărat că unii oameni încă mai cred că procesul de rambursare a taxelor este confuz și dificil, dar de multe ori este perceput așa din cauza lipsei de informații. Impozitele pe venit sunt deduse din veniturile lunare realizate de cetățeni. Acestea sunt de regulă plătite în exces, de aceea cei care își declară veniturile au ocazia de a recupera suma plătită în plus. Totuși, mulți dintre cei care se întorc în România nu își declară veniturile de teama de a nu fi impozitați de două ori. Trebuie subliniat, însă, că declararea veniturilor și recuperarea impozitelor din străinătate nu are niciun impact negativ asupra situației dumneavoastră financiare. Există tratate de dublă impunere semnate de majoritatea țărilor în care rezidenții sunt scutiți de plata taxelor în mai multe țări. Poți întotdeauna să verificați dacă țara în care muncești are un acord semnat cu România, aceste informații se pot verifica aici Pentru a recupera plățile excedentare ale impozitului dacă ați muncit într-o țară străină, este necesar întâi de toate să vă declarați veniturile realizate acolo. După această etapă intervine cea mai frecventă întrebare: “care este suma care mi se cuvine?” Puteți să vă calculați personal suma pe care o aveți de primit apelând la calculatoarele de pe site-urile firmelor de recuperare. Deci, ce determină valoarea rambursării taxelor, cât timp poate dura acest proces și ce documente ar fi necesare?Totul se rezumă la perioadă muncită în străinătate. Puteți aplica pentru recuperarea taxelor indiferent dacă ați lucrat o lună sau câțiva ani. Bineînțeles că de îndată ce ați muncit mai mult, recuperați mai mult. Este util de știut faptul că fiecare țară are termen limită de depunere a declarațiilor fiscale. Pentru Marea Britanie spre exemplu, rambursarea taxelor este valabilă pentru ultimii 5 ani fiscali, în timp ce pentru Norvegia doar ultimii 4 ani mai sunt disponibili. Așadar, nu așteptați să treacă prea mult timp până să aplicați pentru recuperarea taxelor. Dacă ați muncit în străinătate înainte de anul 2017, trebuie să știți că nu veți mai putea aplica. Banii aceștia rămân la bugetul de stat al țării în care ați muncit.Un alt criteriu important care determină suma pe care o aveți de primit este valoarea venitului realizat. Suma medie pe care o primesc majoritatea clienților noștri este de 500-800 euro/an fiscal. Suma poate depinde și de sistemul fiscal al țării unde ați muncit, unde componența fiscală constă în mod semnificativ din beneficii și componența familiei. Prin urmare, pentru a asigura un proces fără probleme, asigurați-vă că luați în calcul toate aceste aspecte.Pentru începerea acestui proces, e nevoie să colectați actele de care aveți nevoie. Această parte este esențială. Pentru a fi cât mai ușor, asigurați-vă că dețineți documentele necesare. Fiecare țară își are propriile reguli. Spre exemplu, cei care se întorc din Marea Britanie, trebuie să aibă:Nu este obligatoriu, însă dacă aveți aceste documente, trimiteți-le:De asemenea, nu toți angajatorii dau aceste formulare, însă dacă ați fost norocos, adăugați-le pe listă:Adunarea și pregătirea actelor este poate cea mai solicitantă parte a procesului de rambursare. Chiar dacă toate documentele sunt depuse corect, tot e nevoie de timp pentru procesarea lor de către birourile fiscale. Dacă apelați la intermediari, ar trebui să știți că procesul pentru Marea Britanie durează aproximativ 6 luni. Aplicând pe cont propriu, s-ar putea ca timpul de așteptare să se mărească.Depunerea dosarului necesită răbdare și diligență dar dacă documentele sunt completate corect și trimise la timp, atunci procesul poate fi facilitat. Dacă nu doriți să vă ocupați timpul cu acest proces destul de complex și preferați să faceți altceva, puteți delega această sarcină, împreună cu toată responsabilitatea pe “umerii” unor profesioniști. Ei se vor asigura că dețineți toate documentele necesare și că veți recupera suma maximă posibilă.