Bianca Dragușanu face afirmații controversate: Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă, nu ești om!

„De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm, era mai mișto decât e, dar are niște forme… pe care eu mi le doresc foarte mult și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică așa… Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă, nu ești om! Nu mă face să zic lucruri care să… Eu sunt înaltă și îmi plac femeile înalte, dar asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde. Au și ele norocul lor că pot lua papainoage și pot părea înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Fiind mică de înălțime, ai multe avantaje. Mi se pare că femeile cu adevărat frumoase sunt cele înalte. De ce Miss Univers are peste 1,80 m?”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea „ZigZag”, de la Kanal D.



Întrebată cu cine ar vrea să petreacă o vacanță în Bali, ea a ales-o pe Dana Budeanu:



„Mă regăsesc în foarte multe lucruri pe care le spune ea. O ador! În afară de faptul că e frumoasă, că e independentă, că e deșteaptă, băi, e deșteaptă rău de tot! E puternică și miserupistă, n-o interesează nimic de gura lumii. Face istorie femeia asta, crede-mă! Mi se pare femeia superbă, maximă în tot. Dacă m-ai pune să aleg între 10 bărbați și Dana Budeanu aș alege Dana Budeanu', a declarat Bianca în emisiune.

Bianca Drăgușanu a făcut o serie de declarații controversate la adresa femeilor mici de statură. Vedeta a mărturisit că femeile mici de statură nu sunt pe gustul ei, potrivit Stiripesurse