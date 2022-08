Povestea vloggerului român care a vizitat 72 de ţări: "Nebunia de a călători a pornit după ce am terminat facultatea"

"Am plecat de la podul de peste Dâmboviţa din judeţul Argeş, am traversat toţi munţii, începând cu Piatra Craiului, Făgăraş spre Retezat-Parâng, ajuns la Băile Herculane şi apoi la Dunăre", spune Bogdan Veselovski.



Aşa cum face de 10 ani încoace, tânărul a pornit şi de data aceasta singur în călătorie. Până acum nu a găsit nicio persoană dispusă să renunţe la viaţa cotidiană pentru a-l însoţi.



Tânărul a făcut voluntariat în colţuri diferite ale lumii, a stat cu un trib indigen în Ecuador un an, în Africa un alt an.







Un vlogger din Argeş a mers zeci de kilometri pe jos pentru a participa la cea de-a 11-a ediţie a festivalului Banat din satul Eibenthal. Pentru Bogdan Veselovski, cunoscut drept Smiley Traveler, acest traseu a fost floare la ureche ţinând cont că până la vârsta de 33 de ani a străbătut jumătate din glob. 72 de ţări, potriit Antena3.ro