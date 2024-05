Preşedinţii Emmanuel Macron şi Xi Jinping, escapadă în Pirinei

Emmanuel Macron a organizat o „escapadă personală” cu Xi Jinping în Pirinei, în sud-vestul Franţei, în a doua zi a vizitei de stat a preşedintelui chinez, prilej pentru un dialog mai direct despre războiul din Ucraina sau dezacordurile comerciale. Preşedintele francez a ales un loc unde care are legături personale, Col du Tourmalet, o urcare legendară din Turul Franţei, pentru a primi cuplul prezidenţial chinez alături de soţia sa, sub zăpadă, la o altitudine de 2.115 metri.Macron i-a oferit omologului său pături de lână din Pirinei, o sticlă de Armagnac, berete, dar şi un tricou galben de la Turul Franţei.„Ştiu că vă place sportul. Am fi încântaţi să avem ciclişti chinezi în Tur”, a spus preşedintele francez l-a primit pe omologul chinez în Franţa pentru prima dată din 2019.În schimb, preşedintele Xi Jinping a promis că va face reclamă pentru şunca locală, după care a declarat că „iubeşte mult brânza”.Această escapadă în Pirinei este un fel de răspuns la ceremonia ceaiului pe care cei doi lideri au împărţit-o anul trecut, la Guangzhou, în reşedinţa oficială în care a locuit tatăl preşedintelui chinez pe vremea când era guvernator al provinciei Guangdong.