Ramona Bădescu, alimentele pentru un ten perfect: "Le prepar singură!"

Ramona Bădescu are 53 de ani, însă este într-o formă de invidiat. Este plină de viață și are o silueta perfectă. Fără operații și fără intervenții invazive. Spune cu mândrie că apelează la medicul estetician doar o dată pe an, potrivit Antena3.ro







Artista locuiește în Italia de mai mulți ani, acolo unde și-a întemeiat o familie minunată și unde își crește micuțul.



Iar pentru a-și păstra frumusețea tenului, dar și trăsăturile naturale, Ramona Bădescu spune că apelează la soluții cât mai naturale, iar o dată pe an merge la medicul estetician, unde își injectează toxină botulinică pentru a-și estompa ridurile de pe frunte.



"Doar de ceva timp am în­ceput să apelez la botox, în­să nu­mai o dată pe an și nu­mai pentru ri­durile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească. Pe de o parte, nu mă gândesc la vârstă și la tre­cerea timpului ca la ceva de speriat, ci ca la ceva na­tural și inerent.







Pe de altă par­te, dincolo de fap­tul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintot­deauna ge­nul de fe­meie care se îngrijește: chiar de cu­rând am fost să-mi fac niște analize și me­dicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biolo­gi­că e de doar 37 de ani. Deci e bine!







Eu sunt adepta tra­ta­men­­te­lor naturale. Îmi prepar singu­ră măști cu miere, cu bi­car­bonat și doar de ceva timp am în­ceput să apelez la botox. Deci nu exage­rez, ci in­tervin cu măsură.



Vreau să-mi păstrez ex­presia feței, să-mi păstrez mobilitatea naturală. O actriță tre­buie să fie expresivă! Iar ridurile pe care le am mi le iubesc… Iar acum, mai am un motiv important pentru care să mă îngrijesc", spune Ramona Bădescu,