Rita Ora şi Taika Waititi vor prezenta împreună Gala MTV EMA 2022

Ora a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100 în 2014, ca artist invitat în filmul „Black Widow” al lui Iggy Azalea. Waititi a câștigat atât un Oscar, cât și un Grammy pentru munca sa la filmul „Jojo Rabbit” din 2020. Oscarul lui a fost pentru cel mai bun scenariu adaptat; Grammy-ul, pentru cea mai bună coloană sonoră.



„Suntem încântaţi să fim gazdele ediţiei din acest an a MTV EMA şi să sărbătorim cei mai buni artişti şi cele mai bune audiţii din întreaga lume”, au declarat Rita Ora şi Taika Waititi. „Aşteptăm cu nerăbdare să ne bucurăm de această seară alături de toţi aceşti artişti talentaţi.”







Rita Ora a adăugat: „Sunt încântată să fiu din nou gazdă, iar faptul că împart scena cu Taika face ca acest moment să fie cu atât mai special. Avem de toate la ediţia din acest an a EMAs: surprize amuzante, modă fantastică, comedie şi, mai presus de toate, muzică uimitoare! Abia aşteptăm ca publicul să împărtăşească aceste momente cu noi.”



„Rita Ora este o favorită de mult timp a MTV/EMA şi suntem absolut siguri că acest duo puternic pe care îl formează împreună cu multitalentatul Taika Waititi va pregăti terenul pentru o noapte electrizantă de celebrare a muzicii de pretutindeni”, a declarat Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events la Paramount şi Chief Content Officer of Music al Paramount+.

Rita Ora și scriitorul, regizorul și actorul Taika Waititi vor fi gazdele Galei MTV EMA 2022, care va fi transmisă în direct de la Düsseldorf, Germania, duminică, 13 noiembrie. Harry Styles a avut cele mai multe nominalizări în acest an, iar Rita Ora a mai fost gazda galei MTV în 2017, potrivit Gândul